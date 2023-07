Axel revela en 'First Dates' el origen de su nombre: "Se le ocurrió a mi padre mientras estaba en el váter"

"En algo que está cerrado es imposible que entre nada, por lo tanto, tienes que procurar que en tu primera cita tu corazón esté siempre abierto al amor", comentó Carlos Sobera en First Dates antes de la cita entre Uri y Axel este jueves.

El primero en llegar fue el reportero y productor de televisión, que le contó al presentador que "soy un chico muy extrovertido, sincero y un poco hater en el sentido de que soy muy directo y no me callo las cosas".

Sobera quiso saber qué había ido a buscar el barcelonés al restaurante del amor de Cuatro: "Me gustaría conocer a alguien con salud mental y estabilidad en todos los sentidos", señaló Uri.

"Como sea un cuadro, me voy", le dijo a Matías Roure antes de conocer a su pareja de la noche, Axel, que explicó el origen de su nombre: "Me llamo así por mi padre".

"Él estaba en el váter de casa cagando mientras veía un diccionario de nombres. Eligió Jerónimo, pero luego seleccionó otro al azar y salió Axel, que le hizo gracia y me lo puso", aseguró.

Nada más ver a Uri, el diseñador de interiores destacó de su cita que le gustaban mucho sus labios. El comensal, por su parte, comentó que Axel era muy mono.

Axel y Uri, en 'First Dates'. MEDIASET

El diseño de interiores era la profesión frustrada del reportero y le dijo a Axel que le iba a enseñar una reforma que había hecho para conocer su opinión.

Durante la cena hablaron de deporte, otras aficiones, relaciones amorosas anteriores e, incluso, hablaron del horóscopo para conocerse un poco mejor.

Al final, Axel sí que tendría una segunda cita con Uri porque "me ha parecido muy interesante y no me he aburrido en ningún momento". El reportero, por su parte, coincidió con su pareja de la noche: "Me ha ido gustando más según avanzaba la velada".