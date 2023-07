Steve Aoki se marca un temazo cantando en español 'La gata bajo la lluvia', de Rocío Durcal, en el Tomorrowland 2023

El Tomorrowland es considerado el mayor festival de música electrónica del mundo y se celebra en Boom (Bélgica) cada verano. En la edición de 2023, entre otras decenas de DJs y artistas actuó el estadounidense Steve Aoki.

Para sorpresa de los hispanohablantes que se hallaran en el lugar, entre las decenas de miles de personas que veían al famoso DJ, el artista no dudó en remezclar e incluso cantar un tema bien conocido de Rocío Dúrcal, La gata bajo la lluvia.

Aoki puso la canción con una base electrónica, mientras sonaba a todo trapo la voz de la desaparecida cantante, en la parte en la que dice: "Lo nuestro solo fue casualidad / La misma hora, el mismo boulevard / No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado".

Sin embargo, cuando Aoki se vino más arriba fue cuando la letra dice: "Ya lo ves, la vida es así / Tú te vas y yo me quedo aquí / Lloverá, y ya no seré tuya / Seré la gata bajo la lluvia", una parte de la canción que se puede ver cómo el propio DJ vocaliza.

A partir de ahí grita con el micro "un, dos tres" y empieza la parte más electrónica de su remezcla, más acorde con el tipo de festival y público que le veía y escuchaba.

Cabe recordar que la canción de Rocío Dúrcal ya vivió un resurgir gracias a la versión española del concurso Drag Race, donde Carmen Farala se hizo con la corona de ganadora gracias a una actuación de 'lipsync' de La gata bajo la lluvia, lo que, dada la dimensión internacional del programa, popularizó el tema.