Alba Paul, sobre el trepidante 'reality' 'Time Zone', de HBO Max: "Ahí estaba dándole a un bloque de hielo con un cazo, cual mono"

Creadora de contenido, empresaria y una de las influencers más conocidas de nuestro país, Alba Paul es una de las concursantes de Time Zone, un reality distópico con famosos españoles que ha estrenado recientemente HBO Max.

Alba es una influencer y una de las figuras más reconocidas en el mundo virtual. Se dio a conocer tras revelar su relación con Dulceida, otra gran influencer, y a día de hoy ha conseguido alcanzar gran fama gracias a su trabajo protagonizando campañas con las mejores marcas internacionales, como Reebok, Coca Cola o Calvin Klein. En Time Zone ha puesto a prueba todos sus límites.

Time Zone se desarrolla en un lugar distópico llamado Time City. El programa tiene como elementos centrales a los llamados "time zones", unos círculos repartidos por Time City donde el tiempo se detiene. Cuando los jugadores se encuentren dentro de ellos, el tiempo se detendrá, para reactivarse en el momento en que salgan de los mismos. A través de juegos de habilidad mental y física, los jugadores tienen que superar los 8 niveles del programa llevando a cabo multitud de misiones en escenarios inhóspitos, como tormentas de arena o cortinas de humo, así como buscando recompensas en forma de tiempo extra o de robo de minutos a sus compañeros, entre otros privilegios.

En cada nivel, el jugador con menos tiempo acumulado en su temporizador quedará eliminado y el que llegue a la final deberá enfrentarse con la Master of Time, la streamer Cristinini, en un épico duelo final. Hablamos con Alba Paúl sobre su experiencia en el concurso.

¿Cómo ha sido sumergirse en Time City?Fue una verdadera locura de la que estoy muy orgullosa. Nunca había vivido un concurso así y tenía muchas ganas. Cuando llegué todas las expectativas se multiplicaron por mil. Lo pasé súper bien, lloré, reí, grité, sudé… fue una inmersión total en la experiencia y una forma descubrir mi parte competitiva y humana con mis compañeros.

Alba Paul en 'Time Zone', de HBO Max. Luis Miguel Gonzalez

¿Cómo le contaron el proyecto y qué pensó?La verdad es que no tuve dudas de que quería participar, aunque era algo muy abstracto, no entendía muy bien la dinámica del juego y aún así tardaron dos minutos en convencerme, con el email de inicio, estaba convencida de que iba a ser increíble y lo fue.

¿Ha llevado mejor las pruebas más físicas o las de desafío mental?Sinceramente, cuando fui al concurso pensaba: "como las pruebas sean muy físicas, Alba, te vas la primera". Obviamente fue lo que peor llevé, porque en tres días estaba hasta coja. Físicamente no estaba preparada o no al nivel que algunos de mis compañeros y tuve que aprovechar las pruebas de desafío mental para poder contrarrestar la carencia física. Así que sin duda llevaba mejor las de desafío mental, aunque si luego las hacía mal, me sentía aún peor.

¿Se crece ante la adversidad o se bloquea?Depende un poco. Hubo una prueba, en la del hielo, me bloquee. Ahí estaba dándole a un bloque de hielo con un cazo, cual mono. Pero luego sí que es verdad que cuando pensaba que era imposible ganar o tirar para adelante en una prueba, lo hacía, así que creo que sí que me crezco ante la adversidad.

¿Cómo es dar el paso de las redes sociales a una plataforma?Para mí fue algo muy nuevo, pero fue muy positivo. En las redes sociales aunque intentemos mostrarnos las 24 horas pero no lo hacemos, porque es imposible. En este programa, aunque solo saquen ciertas cosas nos grababan prácticamente todo el día y es una manera de reflejar cómo somos en realidad y sobre todo ante la adversidad y en situaciones extremas y de competencia sale tu yo.

Alba Paul en 'Time Zone', de HBO Max. HBO

¿Se ha acostumbrado a la exposición y a mostrarse a sí misma?Yo creo que estoy acostumbrada a mostrarme a mí misma porque mi trabajo básicamente consiste en eso. También el tema de la exposición es algo que va muy hilado con eso y sí, me he acostumbrado.

¿Qué le ha enseñado Time Zone?Me ha demostrado que con perseverancia, lucha y sin pensar o tirarse piedras contra uno mismo, con principios y luchando por lo que uno quiere lo puede conseguir, haya en frente quien haya.

He oído que celebró su cumpleaños durante las grabaciones. ¿Cómo fue celebrarlo en un entorno tan diferente?Esa parte no la llevé muy bien porque llevábamos casi 10 días desconectados de la realidad, sin teléfono y ese día necesitaba un poco de apoyo de mi entorno y de los míos y se me hizo un poco duro, pero fue… único.

¿Con qué se queda de sus compañeros?Estoy muy contenta con haber coincidido con cada uno de ellos porque cada uno tenía algo. Uno era el show personificado, otro era la persona más competitiva, otro ahorrador, otro calculador… aprendí mucho de ellos y fijándome mucho llegué donde llegué, que era mi estrategia, ver cómo jugaban ellos para ir hacia adelante. Estoy muy contenta de la gente con la que coincidí en el programa. Hice amigos y no cambiaría a ninguno de ellos.