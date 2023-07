Lourdes Ornelas, madre de Camilo Blanes, ingresada en el hospital tras una caída

Mientras su hijo, Camilo Blanes -que ahora se hace llamar Sheila Devil- continúa ocupando toda su desazón, parece que Lourdes Ornelas tiene algo más de lo que preocuparse, pues ha tenido que ser ingresada.

La que fuera pareja de Camilo Sesto tuvo que ser hospitalizada tras sufrir una aparatosa caída, tal y como este fin de semana informó Aurelio Manzano en Fiesta.

Ante la enorme preocupación por su hijo, que continúa publicando alarmantes imágenes en un aparente mal estado, poco puede hacer Lourdes Ornelas, pues no la deja entrar en su casa y apenas se puede enterar de las novedades por la prensa o por las cámaras de seguridad de la vivienda.

De hecho, fue en abril en Fiesta cuando dijo públicamente que veía que la vida de Camilo Blanes "estaba en peligro", pero ella "legalmente no podía hacer nada": "Él es un adulto y no podemos hacer nada. No puedo inhabilitarlo (...) Yo no puedo ir, porque no me va a recibir. Me dice que es su casa y su vida".

A este estado de intranquilidad se une el problema de salud que vivió el pasado viernes, pues "sufrió una caída muy aparatosa en la calle y la tuvieron que ingresar", según reveló el periodista en el programa de Emma García. Aun así, recibió el alta y pudo marcharse a casa, donde "se está recuperando de las contusiones".