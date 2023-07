Qué está pasando con Camilo Blanes: muy deteriorado y en "modo autodestrucción"

Camilo Blanes lleva meses luchando por que le llamen Sheila Devil, pues, tal y como ha expresado, es un nombre que le define más. Así, la descendencia del gran artista Camilo Sesto se enfrenta a un proceso de hormonación.

Sin embargo, Blanes está en el ojo del huracán desde que dio la noticia en del cambio, y no por el proceso que iba a vivir, sino debido a su preocupante aspecto a causa del evidente deterioro.

Y es que, tras la muerte de su padre, se hizo público el problema que el hijo del artista tenía con los estupefacientes. Su figura pasó a ser la de un personaje tímido y poco conocido al de alguien con evidentes problemas de salud.

Y la hormonación continúa en la misma línea: según se conoce, Blanes compra las hormonas en el mercado negro, no teniendo así ninguna supervisión médica del proceso.

Desde entonces, su vida ha sido muy preocupante, y a causa de su imagen, alarma cada vez que aparece, con sus pocos dientes y su aspecto demacrado.

Además, es víctima de otras cuestiones relacionadas con su entorno: y es que el pasado 25 de julio sus amigos le robaron en casa, llevándose un patrimonio de 100.000 euros.

Su madre, Lourdes Ornelas, llevaba meses preocupada, y así lo manifestó el pasado mayo en el programa Fiesta, donde aseguró que su hijo estaba en "modo autodestrucción": "No tengo a nadie de confianza a quien acudir para que le ayude, todos van por intereses. Es un adulto, no se puede inhabilitar".

Ya en su momento, Ornelas señaló las malas compañías de Blanes, hasta que se la vio en la puerta de su casa discutiendo con uno de los amigos hace unas semanas. En esa misma retransmisión, Así es la vida, el programa de Telecinco, consiguió hablar con Blanes.

Sin embargo, el espacio televisivo decidía no emitir el encuentro que tuvieron con el hijo de Camilo Sesto por la impresión que podía provocar el deterioro que mostraba.

Finalmente, la preocupación de sus seres queridos se ha materializado: las compañías de Sheila Devil le han robado de su propio domicilio discos del artista alicantino, muebles y otros objetos únicos.

Una grave neumonía en 2021

Sin embargo, Camilín ya sufrió un robo en 2021, cuando estuvo ingresado en el hospital durante una grave neumonía. En ese momento, un grupo de ladrones entró en la vivienda.

Pero parece que al artista no le importa en exceso todo lo que ocurre a su alrededor, pues pone toda su atención en la nueva imagen que intenta proyectar.

De esta forma, ha manifestado que prefiere que le llamen Sheila Devil, apodo que ya escogió para su etapa artística en el pasado. Blanes ha expresado que "Camilín es aburrido", pero "no porque no me guste ser hijo de mi padre, mi padre siempre ha sido y siempre será mi padre. Más que nada porque me parezco a él a morir".

Así, parece que transiciona poco a poco al sexo femenino, y se puede apreciar en las imágenes diarias que comparte por redes sociales. Con 39 años, se muestra cada día con pelucas de colores y looks femeninos.

Sin embargo, en cada fotografía se puede apreciar que continúa con sus problemas de salud, de los que muchos se preocupan, pero a los que Blanes no permite que le ayuden.