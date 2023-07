El caso Rovira: cómo una fugada en Suiza y acusada de liderar Tsunámi acaba elegida por ERC para negociar la investidura de Sánchez

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, fugada desde 2018 en Suiza, país al que se trasladó para huir de la justicia española por su papel en el 1-O, está dentro del equipo negociador que ha designado el partido para los posibles pactos postelectorales. Junto a Marta Vilalta, Josep Maria Jové y Juli Fernández, asumirá el peso de las conversaciones con el PSOE, Sumar y JxCat para explorar un acuerdo político ligado a una nueva investidura de Pedro Sánchez.

Gabriel Rufián, Teresa Jordà y Sara Bailac, por su parte, se encargarán de pilotar la negociación más estrictamente parlamentaria en las Cortes.

A pesar de que tras la reforma del Código Penal, el magistrado del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena procesó a Rovira solo por desobediencia -un delito que no acarrea penas de cárcel, solo de inhabilitación-, en lugar de por sedición, lo que abre la puerta a su regreso a España, sigue sin retornar.

"No siento que tenga garantías para volver o tomar esa decisión de forma inmediata, de hoy para mañana o de forma precipitada", afirmó en enero, tras la modificación del Código Penal. Unos meses después, en abril, la Guardia Civil situó a Rovira en la cúpula de Tsunami Democràtic en un informe incorporado a la causa que instruye la Audiencia Nacional por disturbios en las movilizaciones de la plataforma independentista tras la sentencia del 1-O. Tras ello, Rovira pospuso todavía más su retorno. "Me parece que mi estancia en Ginebra se alarga", dijo, y añadió: "No me precipitaré. Antes quiero saber de qué se me acusa".

El Juzgado Central de Instrucción número 6, a cargo de Manuel García Castellón, empezó a investigar Tsunami Democràtic en 2019, con el objetivo de aclarar quién estaba detrás y cuál era la fuente de su financiación. También se puso el foco en la aplicación móvil que la organización usaba para sus acciones de protesta, entre otras, los cortes de la AP-7 a la altura de la Junquera o la revuelta del aeropuerto de El Prat tras la sentencia del procés.

Licenciada en Derecho por la Universitat Pompeu Fabra y en Ciencias Políticas y de la Administración Pública por la Universitat Oberta de Catalunya, en Ginebra Rovira compagina su cargo de secretaria general de ERC con la formación.

Nacida en Vic, fue diputada en el Parlament desde 2012 hasta marzo de 2018 y fue portavoz del grupo de Junts pel Sí en la XI legislatura. Encabezó con Oriol Junqueras la candidatura de ERC–Catalunya Sí a las elecciones del 21-D y lideró el nuevo grupo republicano en el Parlament hasta que se fugó a Suiza.

Pesos pesados de ERC para negociar

Para las negociaciones sobre la investidura, ERC ha designado a pesos pesados del partido, como Rovira, la secretaria general adjunta y portavoz de los republicanos, Marta Vilalta, el presidente del grupo en el Parlament, Josep Maria Jové, o el exconseller de Territorio Juli Fernàndez, que en junio asumió una segunda secretaría general adjunta, de Estrategia, Comunicación y Coordinación Institucional.

En la negociación política también podrán participar Gabriel Rufián, cabeza de lista de ERC al Congreso en las elecciones generales, su número dos, Teresa Jordà, y la senadora Sara Bailac, vicesecretaria general de Acción Política y Sectorial.

Jordà, que compartió protagonismo con Rufián en los actos de la campaña electoral, ejercerá como portavoz de ERC en este proceso de negociación, según han explicado fuentes del partido.