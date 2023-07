Roberto Leal, sobre Melani Olivares en 'Pasapalabra': "Acaba de llegar y ya me ha pegado una 'guantá' con la mano abierta"

Pasapalabra estrenó este jueves cuatro nuevos invitados que ayudaron a Fer y Moisés a acumular el mayor número posible de segundos de cara a enfrentarse al Roso en busca del bote del concurso, que ya está en 658.000 euros.

Curiosamente, todos eran actores y actrices: Lola Marceli y Carlos Santos acompañaron al concursante gallego en el equipo azul; y Melani Olivares, junto a José Luis García-Pérez, jugaron con el riojano.

Melani Olivares, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

Roberto Leal les fue presentando uno a uno, y cuando le llegó el turno a Olivares, comentó: "Me encuentro muy bien, ya estoy aquí otra vez. Si no vengo a verte cada poco, no estoy contenta", admitió la artista.

El sevillano le contestó que Pasapalabra era su punto de encuentro porque siempre estamos trabajando: "Pues te podías venir al teatro a ver cosas", le dijo la actriz de Aída.

Leal, con cara de sorpresa, afirmó: Acaba de llegar y ya me ha pegado una 'guantá' con la mano abierta, pero llevas razón. Además, me has dicho que me vas a regalar un jamón".

Cuidado, que @MelaniOlivaresM viene a darlo todo desde el primer momento. 😝 #Pasapalabra



No te pierdas el programa de hoy a las 20:00h en @antena3com. 🙌 ¡Te esperamos!



➡️ https://t.co/rv6D24QVZt pic.twitter.com/RNNlbVQNSG — Pasapalabra (@PasapalabraA3) July 27, 2023

Pero Olivares le contestó entre risas: "He dicho que lo cebaras...". Tras las carcajadas, el conductor del programa de Antena 3 pasó a saludar al resto de invitados, destacando la presencia de García-Pérez.

"Estuve en Pasapalabra en una etapa anterior, para mí este plató es nuevo", señaló el actor. "Pensaba que ya habías estado aquí conmigo, estoy es muy bonito", aseguró Leal.