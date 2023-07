Torito se estrena como colaborador de mesa de 'Zapeando' con un regalo a Dani Mateo: "Es un toro embolao"

Torito es un habitual de Zapeando como colaborador con sección propia de moda. No obstante, este jueves se ha unido a la mesa de colaboradores desde el pruncipio.

"Le hemos tenido que cortar las astas al entrar", ha bromeado Dani Mateo. "Le hemos dicho que durante todo el programa tiene que ser un torito enamorado de la luna", ha añadido el colaborador, en clave de humor.

"Me han dicho que me tengo que portar bien, y lo haré", ha prometido desde el principio. Eso sí, Torito se lo ha querido ganar con un regalo. "Vengo de Menorca, y mira lo que te he traído", le ha anunciado a Mateo con una gran ensaimada entre las manos.

"Te están volviendo a salir las astas, es el toro embolao'", ha señalado el presentador por su energía explosiva. Por ello, Dani Mateo le ha querido ayudar: "Haremos una cosa: como sé que te cuesta la contención, cuando veas que se está hablando mucho te dejo bailar 10 segundos".

La propuesta le ha hecho mucha ilusión al colaborador. "Al de música, que me ponga algo cañero", ha pedido. "Te acabas de quedar con nueve segundos", ha bromeado Mateo.