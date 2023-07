El infierno de Terelu Campos en América: "Es lo más duro que he hecho nunca"

Terelu Campos, así como el resto de los colaboradores más icónicos del extinto Sálvame, cruzaron el charco para grabar su propio reality en Netflix.

Por eso, esta semana ha escrito su habitual columna en Lecturas desde Miami, Estados Unidos. "Rodar en Miami es lo más duro que he hecho nunca", es el titular, que deja entrever que la presentadora está viviendo poco menos que un infierno.

"Como todo el mundo sabe, ya hemos iniciado nuestra aventura americana [...] Quiero deciros que es algo que estamos haciendo con muchísima emoción y sabiendo que iba a ser el rodaje más duro de nuestra vida. Todo empezó el pasado día 19 de julio a las cinco de la mañana, hora a la que me desperté para poder estar a las siete de la mañana en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas, donde habíamos quedado todo el equipo para grabar nuestra entrada. Allí nos esperaban muchos compañeros de la prensa. ¡Qué nervios, por Dios!", confiesa.

Una vez en Estados Unidos, cuenta: "Cuando llegamos a Miami, pasar el control de pasaportes fue el suplicio más grande. Para que nos vayamos solo falta que nos den una patada en el culo, pero para entrar en el país casi estuvimos dos horas esperando. ¡Madre de Dios! Nada más salir del aeropuerto la prensa de aquí también nos estaba esperando. Fue algo que no me sorprendió porque eso ya lo viví en el año 2016 cuando grabamos Las Campos y vinimos a Miami. Lo que estamos haciendo aquí está resultando una experiencia agotadora", se queja.

"He llegado a estar 24 horas seguidas sin saber lo que es dormir ni tumbarme en una cama. Cuando ya creía que había superado el agotamiento me di cuenta al día siguiente que estuvimos 24 horas sin parar. Me levanté a las cinco de la mañana y me acosté a la misma hora. ¡Ostras, esto es más difícil de lo que pensaba! Al final, creo que está aflorando cómo somos cada uno. Somos diferentes, cada uno con su estilo, y creo que ese es el encanto de lo que estamos haciendo. Seguro que vais a poder ver una versión nuestra muy particular. Todos esperamos que os guste y os enganche", es su deseo.

A esto se le suma las altas temperaturas que hace en la ciudad de Florida. "Trabajamos con el calor más infernal que os podáis imaginar. Nunca había estado en Miami en estas fechas y juro no volver mientras que esté en mi mano. No puedo describiros con palabras lo que estamos pasando. A las seis y media de la mañana hay fuego en la calle. Aquí no conocen el término medio, porque entras en los locales y parece que estás en Siberia".