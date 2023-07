Las palabras de amor de Tamara Falcó a Íñigo Onieva en las nuevas imágenes de su agridulce luna de miel

Tamara Falcó, que se casó con Íñigo Onieva el pasado 8 de julio, se encuentra de viaje de luna de miel junto a su ya marido. Ha sido allí, en Sudáfrica, donde la marquesa de Griñón se ha enterado de la repentina muerte de Marta Chávarri, su tía política. Hay que recordar que Tamara es íntima de su primo Álvaro, hijo de Marta, destrozado tras conocer la fatal noticia.

Por eso, y tal y como publicaba este miércoles Diez Minutos, en cuanto Tamara supo de la muerte de Chávarri, su primera intención fue coger un avión y regresar a España, pero le fue imposible cambiar el viaje. "Al final va a ser imposible, le ha pillado en el viaje de novios, lo entendemos perfectamente", se refirió su primo, sobre la marquesa de Griñón. Su hermano mayor, Manolo Falcó, era más explícito: "He podido hablar con ella y está muy triste con la noticia".

Afortunadamente, Tamara tiene a su lado a Íñigo, que se ha convertido en estos duros momentos en su paño de lágrimas, sostiene la revista. De hecho, hace unos días el empresario compartió las últimas imágenes de su luna de miel con Tamara. "No estábamos listos para congelarnos en julio", señaló.

Ahora, Falcó ha compartido un vídeo en el que se pueden ver nuevas imágenes de su lujosa y, a la vez, agridulce, luna de miel. Los hoteles, las actividades aventureras y la gastronomía elegidas para la ocasión, entre otras cosas. Además, la celebrity ha añadido a las imágenes unas breves pero significativas palabras dedicadas a su marido: "Everything is better together (todo es mejor juntos)".