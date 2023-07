¿Qué está ocurriendo con la salud de Amaia Montero?

El estado de salud de Amaia Montero es una de las incertidumbres entre los famosos que más preocupa en los últimos meses. La cantante no pasa por su mejor momento, y así lo perciben sus seguidores, pero sobre todo sus seres queridos.

La alarma más reciente saltaba hace una semana, cuando la vasca tuvo que quedarse ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos durante 10 días tras pasar por quirófano por una intervención quirúrgica.

Sin embargo, lo único que se conoce de la operación es que sería por "un problema en un dedo". Eso sí, su ingreso en la UCI fue a causa de un postoperatorio complicado por no seguir las recomendaciones médicas.

Aunque se ha intentado quitar importancia de lo sucedido, lo cierto es que la hermana de la exvocalista de La oreja de Van Gogh, Idoia Montero, ha contado que la cantante está pasando por un "momento delicado".

Su forma de comunicarse sobre su hermana tampoco tranquilizó, pues, según el periodista de Espejo público, Álex González, "no nos va a dar detalles, se va a mantener como ha estado hasta ahora, sin dar declaraciones".

Así, se confirmaba que "hay cierto secretismo" en el estado de salud de Amaia Montero. Así, la cantante lleva una temporada, por una patología u otra, pasando por baches de salud. Por lo que se ha compartido hasta el momento, la cantante está arropada por su familia cercana.

La preocupante foto de Amaia Montero

Pero el tema de la salud de Amaia Montero viene de lejos. Desde hace años ha sido cuestionado su estado, y tan solo hace unos meses, la exvocalista de La oreja de Van Gogh publicaba un selfie en su cuenta de Instagram que hizo rápidamente saltar todas las alarmas.

Amaia Montero en su publicación en octubre de 2022. Instagram

En la imagen, la cantante aparecía visiblemente muy cansada y seria. A la fotografía la acompañaba un preocupante texto: "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?".

Dado el impacto que la publicación provocó, su familia rápidamente acudió en su ayuda, e ingresó en una clínica de Navarra durante mes y medio para cuidar de su salud mental.