Intentan allanar la casa de Wiz Khalifa mientras daba un concierto

En estos momentos, Wiz Khalifa se encuentra en plena gira de conciertos con su buen amigo Snoop Dogg y otros famosos cantantes de rap —como Too $hort o Warren G— a la que han bautizado como High School Reunion Tour. Tan publicitada ha sido, que un grupo de ladrones ha intentado, sabiendo que se encontraba fuera, colarse en su casa de California.

Sin embargo, por alguna razón no contaban con el equipo de guardias de seguridad que estaban vigilando y custodiando la vivienda del popular rapero y cantante de 35 años autor de canciones como See You Again o Young, Wild & Free, que consiguieron alejarlos de la vivienda inmediatamente y que no se llevasen nada.

Aunque el intento de robo en la casa de Cameron Jibril Thomaz, su verdadero nombre, se produjo el domingo por la noche, no ha sido hasta ahora que el portal de noticias TMZ, que ha informado del suceso, ha conseguido hablar con el Departamento de Policía de Los Ángeles.

Las fuentes policiales han explicado que tres personas sin identificar intentaron entrar a la propiedad a través de una puerta lateral alrededor de las 18:38 horas, al mismo tiempo que Wiz Khalifa estaba dándolo todo en un concierto en el estado de Míchigan, en la Costa Este, a más de 3.000 kilómetros.

Según parece, en el mismo momento en que se oyó un ruido extraño, la seguridad contratada por Wiz Khalifa corrió hacia el lugar, consiguiendo inmediatamente que los tres individuos diesen media vuelta y saliesen corriendo. A pesar de que los agentes de policía respondieron a la alarma dada por dicho equipo de seguridad, los sospechosos ya habían conseguido escapar y alejarse cuando llegaron.

Aún así, se ha abierto una investigación sobre lo sucedido, dado que justo hace un año los medios dieron a conocer que el músico se había hecho en propiedad con una casa valorada en siete millones de dólares, lo cual pudo llamar la atención de los ladrones.

Wiz Khalifa's security team springs into action, stopping home invasion while he rocked the stage. https://t.co/KecI1AHp1C — TMZ (@TMZ) July 25, 2023

Asimismo, no es la primera vez que Wiz Khalifa vive algo parecido, pues unos ladrones ya entraron en su casa en el año 2018.