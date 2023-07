Cristóbal Soria debuta en 'Me resbala' y otro concursante le imita: "Quiero mearme de la risa"

Lara Álvarez presentó, como cada semana, a los concursantes que lucharían por ganarse al público durante la noche del martes en Me resbala. Florentino Fernández, Lorena Castell o Anabel Alonso fueron algunos de los participantes.

"¡Cristóbal Soria!", exclamó Flo cuando estaban todos juntos en el sofá, recalcando la presencia del periodista deportivo. "Aprovechando que está aquí, que me pase casting", le dijo el concursante a su nuevo compañero, que debutaba en el programa.

Fernández se colocó en medio del plató y comenzó a imitar a la nueva incorporación. "¿Dónde están los tíos?", remedaba Flo al sevillano, que se levantó para enseñarle. "Es con las venas en el cuello y los ojos", le aconsejó, y ambos comenzaron a gritar la misma frase.

"¿Pero tú sabes a dónde has venido?", le preguntó la presentadora a Soria. "En cinco minutos te lo cuento", le respondió. Además, el periodista aprovechó para presentarse: "Soy un hombre de fútbol, que me encanta reírme y divertirme, pero no quiero reírme, quiero mearme de risa".