La escritora Najat el Hachmi será la pregonera de las fiestas de la Mercè de Barcelona

La Mercè, la fiesta popular más icónica de Barcelona, vuelve a la capital catalana el próximo 22 de septiembre y hasta el 25 del mismo mes con un programa repleto de actividades para todos los públicos. La escritora Najat El Hamchi será la pregonera de la festividad tal y como ha anunciado este martes el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que también ha aprovechado la ocasión para anunciar que Kiev será la ciudad invitada de este año.

El Ayuntamiento también ha presentado el cartel de esta edición que lleva como protagonista la ciudadanía diversa y plural que define Barcelona. Creado por Chamo San, el cartel en blanco y negro tiene la representación de una decena de rostros conocidos de la ciudad condal.

Cartel de La Mercè 2023 creado por Chamo San. Ajuntament de Barcelona

Por su parte, la escritora de origen marroquí y afincada en Barcelona, Najat El Hamchi, ha sido anunciada como la encargada de abrir las fiestas con el pregón tradicional en el Saló de Cent del Ayuntamiento. “Me hace ilusión porque es la ciudad que elegí, no vine porque me obligase la vida, sino porque la elegí”, ha dicho la pregonera para añadir que descubrió Barcelona “con la lectura antes que en la realidad y no me viene a la cabeza ninguna ciudad más literaria que esta, cargada de miles de historias”.

La escritora, que tendrá todo el mes de agosto para preparar el pregón, ha confesado estar nerviosa: “Soy muy consciente de que es un encargo de mucha responsabilidad, sobre todo por los pregones emocionantes y de nivel excepcional que ha habido”, ha dicho.