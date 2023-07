La 'tiktoker' Andrea Garte muestra el acoso que sufre por la calle: "No tenemos por qué soportar esto"

La tiktoker Andrea Garte se encuentra actualmente asistiendo al conocido festival de música electrónica Tomorrowland. Además de mostrar como es el día a día allí, también se ha hecho viral al denunciar el acoso callejero que ha sufrido.

De camino andando hasta el recinto iba grabando un vídeo para mostrar "su aventura", pero en realidad ha captado los comentarios y gritos que ha tenido que soportar.

"Espero que nadie me diga nada", comenta a cámara unos segundos antes de que un grupo de chicos intenten hablar con ella. "Me hacen sentir muy incómoda", se ha lamentado.

No obstante, no es un caso aislado. De camino ha escuchado todo tipo de comentarios inapropiados sobre ella y sobre su físico, intentando 'llamar su atención'.

"No entiendo que pasen estas cosas", ha comentado enfadada después de conseguir entrar al festival: "No tendríamos por qué aguantar esto. Hago como que no lo escucho, pero es evidente. Es un poco frustrante".

Este vídeo, que solo recopila los peores momentos, ha recibido más de tres millones de reproducciones y muchos comentarios de mujeres que aseguran que les pasa lo mismo siempre, da igual cómo vayan vestidas.

En otro vídeo del mismo viaje, Garte reflexiona sobre los mismos gritos. "Me da seguridad ir grabando porque la gente es muy desagradable", ha confesado.

"No entiendo la gente que te chilla, te grita o te silba", se ha preguntado, muy enfadada. Además, ha revelado que siente miedo porque este tipo de encuentros al estar en un país que no conoce y sola.