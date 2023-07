La confusión de una 'tiktoker' con el ticket de un supermercado catalán: "Esto es más difícil que el chino, parecía un jeroglífico"

La creadora de contenido Mari o @marilarat es conocida por los vídeos que sube a TikTok comentando eventos y curiosidades con un toque de humor. Con su característico acento murciano, la tiktoker se ha vuelto viral al explicar la confusión que tuvo en un supermercado de Barcelona.

Al parecer, a Mari se le atravesó el catalán. La de Murcia se encontraba de viaje en la capital de Cataluña por un festival al que había acudido e ir a comprar en otra lengua se convirtió en una tarea complicada. "Hacer la compra en un supermercado catalán es una de las cosas más difíciles a las que me he enfrentado", comenta en el vídeo.

La tiktoker ha explicado que, cuando le dieron el ticket de la compra, quiso reclamar al supermercado: "Imagíname con la lista y leo... tres 'gel' de no sé qué. Que salga quien se haya comprado 'gel' que no le vamos a decir nada, pero para qué se lo ha comprado". Y esto no fue más que una confusión con la lengua, ya que, como ella misma explica, 'gel' significa hielo en catalán. "Fueron risas", ha comentado la murciana con respecto a la publicación.

"Esto es más difícil que el chino, parecía que estábamos leyendo un jeroglífico", asegura la joven. Y es que entender los nombres de los productos fue una tarea costosa para ella: "'Petit cogombre'... pero esto qué es ¿'cagao' en un hombre'?... y son pepinillos en vinagre".

La creadora de contenido confiesa con humor que en un momento dado pensó que la factura de la compra en cuestión no era suya: "Esto es de una señora que no sé donde se ha ido y nos ha quitado el ticket".

Algunos de los usuarios de la red social se han sentido ofendidos con los comentarios de @marilarat hacia el catalán. Una de las respuestas al vídeo ha sido: "A mí me pasó también cuando fui a Murcia una vez. Y sabiendo español de España... En fin. A ver si entiendes esto: 'D'on no hi ha, no raja' ".

Sin embargo, otros han encontrado graciosa la experiencia que la influencer había vivido: "Me estoy meando con la manera en la que lo pronuncias JAJAJAJAJAJAJAJAJA". La cuestión es, que para bien o para mal, el vídeo de Mari tiene casi 170.000 'me gusta' y cerca de 6.000 comentarios.