Bosco Martínez Bordiú se retoca la cara por Adara Molinero: "Yo me veía bien"

Adara Molinero y Bosco Martínez-Bordiú, la pareja surgida de Supervivientes, han pasado unos días de desconexión en Barcelona junto a algunos de sus excompañeros del reality. Su relación va viento en popa y no solo pasan tiempo juntos de viaje en viaje. También lo hacen en lo que en temas de belleza se refiere.

El ganador de Supervivientes ha compartirlo en redes sociales lo que se ha hecho en el rostro: "Quería explicar por aquí lo que me he hecho y lo que no en la cara. Porque yo soy negativo a todo el tema de agujas y todo eso. La verdad es que, si no hace falta, ¿por qué hacerlo? Eso es lo que pienso. Pero el doctor me dijo que de todos los meses en el sol de Honduras tenía la cara bastante mal, que viniendo del ojo profesional supongo que sí", empezaba explicando el joven.

Y es que, después de casi 4 meses de concurso a la intemperie, y de todo lo que ha sufrido su piel, Bosco ha querido hacerse un tratamiento para mejorar su estado. Pero él no estaba convencido, sino que ha sido Adara la que, gracias a su insistencia, le ha convencido.

Bosco INSTAGRAM

"Yo me veía bien, pero vi que estaba todo tan chulo, lo tenían tan bien montado y fueron muy simpáticos... y unos ojitos verdes por ahí me convencieron, que a esos nunca puedo decir que no. No me he puesto bótox, ni cosas de esas. Me hice una cosa de plasma, que te sacan la sangre", ha detallado.

Si hablamos de físico, Adara también volvió a ser ahora noticia tras pasar por su clínica estética de confianza, en la que, tal y como ella ha enseñado en sus redes, se ha hecho cuatro retoques estéticos en su cara, "con el objetivo de devolver al rostro un aspecto juvenil, prevenir el envejecimiento y armonizar con naturalidad".

Tal y como la propia exazafata ha contado, se ha puesto botox en la frente y patas de gallo, plasma rico en factores de crecimiento, ácido hialurónico en pómulos y fosas temporales e inductores de colágeno.