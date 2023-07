Primeras palabras de Jamie Foxx tras su hospitalización: "Fue tan grave que no estaba seguro de si iba a salir"

Cuando dos meses después de iniciar su rehabilitación, Jamie Foxx fue visto disfrutando a bordo de un yate, muchas personas se preguntaron si el actor estaba totalmente recuperado de sus graves problemas de salud. Y, afortunadamente, ya se tiene una respuesta: el propio intérprete ha compartido un vídeo anunciando que se encuentra bien y agradeciendo las muestras de cariño que ha recibido en los últimos meses.

Tirando de sentido del humor y con visible emoción, Foxx ha afirmado que estuvo en "el infierno", pero celebra su "vuelta". "Quiero que me veas riendo, divirtiéndome, celebrando, gastando una broma, haciendo una película, un programa de televisión", ha explicado en Instagram.

Tras meses de especulaciones sobre su estado de salud, el artista prefiere ser cauto a la hora de hablar de los motivos de su paso por el hospital. "Fue tan grave que no estaba seguro de salir", se ha limitado a decir.

"Ni siquiera puedo empezar a decirte lo lejos que me llevó y cómo me trajo de vuelta. Pasé por algo que pensé que nunca, nunca pasaría", ha añadido, aclarando que ha tardado tanto en aparecer porque no quería que le vieran con tubos saliendo de su cuerpo. Unas palabras que ha compartido para demostrar que es capaz de bromear sobre este varapalo.

Este mensaje llega después de que el pasado 7 de julio salieran a la luz las imágenes del artista navegando. Todo apuntaba a que su recuperación iba viento en popa. Ahora, se conoce que sí, y tanto Foxx como los suyos lo aplauden. Más allá del infierno, ha vuelto a vivir.