Botran pide a ERC y Junts que "hagan valer la fuerza independentista": "Fue un error no hacerlo en su momento"

El candidato de la CUP a las elecciones españolas por Barcelona, Albert Botran, ha pedido a los dos partidos independentistas que han obtenido representación en el Congreso, ERC y Junts, que "hagan valer la fuerza del independentismo".

"Fue un error no hacerlo cómo hacía falta en su momento", ha lamentado Botran en declaraciones en TV3. El candidato cupaire, que no repetirá en el Congreso después de que la CUP no haya conseguido representación, ha remarcado que el independentismo "no se puede apartar" de la reivindicación de la autodeterminación solo "porque que haya la amenaza de Vox y PP".

Sobre la pérdida de votos y escaños del independentismo, Botran ha admitido que no hay objetivos ni a corto ni a medio plazo y esto lleva a la "desorientación y desaliento" de sus votantes. Por eso, cree que hacen falta "nuevos objetivos, ambiciones y estrategias".

En relación a los males resultados de la CUP, Botran ha dicho que habrá que hacer autocrítica y "repensar muchas cosas" pero ha recordado que la CUP "viene de una trayectoria histórica muy antigua" y por tanto "no acaba nada".