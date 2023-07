El PSC arrasa en Cataluña con el independentismo a la baja pero decisivo para la investidura

El PSC se ha impuesto este domingo en las cuatro provincias catalanas y la candidatura que encabeza Meritxell Batet obtuvo 19 diputados, seis más que en las elecciones generales de 2019, y –con el 99,95% escrutado– el 34,49% de los votos. Tras conocer los resultados, una Meritxell Batet muy satisfecha ha afirmado en la sede del PSC: "El resultado en Cataluña ha sido clave y decisivo. Cataluña lo ha vuelto a hacer".

La segunda fuerza más votada en Cataluña fue Sumar-EnComúPodem con el 14,03% de votos y su candidata Aina Vidal ha conseguido mantener los siete escaños que obtuvieron los comunes hace cuatro años. Ante un resultado en el que el PP y Vox no suman mayoría absoluta, Vidal ha pedido a todos los partidos catalanes que "estén a la altura": "Podemos tener un gobierno a favor o que nos arrase", ha asegurado.

El Partido Popular ha conseguido situarse como tercera fuerza política en Cataluña en porcentaje de voto con el 13,34% aunque en escaños quedó en la quinta posición. Así, el candidato popular, Nacho Martín Blanco, consiguió triplicar los resultados obtenidos en 2019 al pasar de dos a 6 diputados. El PP ha conseguido representación en Barcelona, con cinco escaños, y Tarragona, con uno, y se quedó fuera en Lleida y en Girona, por tan solo 363 votos, y, por tanto, mantienen la esperanza de poder obtenerlo.

Vox por su parte, con un 7,76% de votos, mantuvo los dos diputados que el partido de Abascal había obtenido en las pasadas elecciones generales.

Retroceso independentista

El independentismo ha vuelto a vivir una noche de decepción, sobre todo por lo que respecta a Esquerra Republicana de Catalunya, ERC, aunque el hecho de que la CUP no haya logrado representación también es significativo. Al final de la noche, las fuerzas partidarias de la independencia bajaron todas, y en total, se quedaron en 14 escaños, cuando en las elecciones generales de 2019 llegaron a contar con 22 representantes en el Congreso de los Diputados.

Esto significa que, con un 29,1%, el independentismo no logra ni un tercio de los 48 escaños que estaban en juego. Es un retroceso intenso ya que en el 2019, lograron el 47,8%, casi la mitad , de los 46 escaños en disputa.

Esquerra Republicana pierde en estos comicios 5 escaños, y pasa de de 12 a 7 representantes. Junts, que sacó 8 diputados en 2019, baja uno y se queda en siete. El PDeCat, que se presentó en coalición con Junts, se queda sin representación. Además, de cuatro formaciones que estaban presentes en el Congreso, tan solo sobreviven ERC y Junts.

La abstención ha tenido un papel fundamental en este descenso de las opciones independentistas. Desde las entidades partidarias de la autodeterminación y la ruptura unilateral se hizo una llamada a no ir a votar como señal de castigo al Estado, y han sido las fuerzas del independentismo quienes más han sufrido la abstención, que ha llegado al 35%, cinco puntos porcentuales más que en el conjunto de España.

El candidato por Barcelona de Esquerra Republicana de Catalunya, Gabriel Rufián, ha comparecido para analizar los resultados de su partido y quiso destacar que "ERC ha ganado en el bloque independentista". Al mismo tiempo, Rufián ha considerado que la polarización de estas elecciones ha perjudicado a su formación porque "han sido las elecciones españolas más españolas de la historia", y ha admitido que "el bipartidismo ha salido reforzado y ha sacado muy buenos resultados en Cataluña"

A pesar del acusado descenso de su formación, Gabriel Rufián ha calificado sus siete escaños de "resultado histórico", aunque ha reconocido que "no son los resultados que queríamos, pero venimos de una trayectoria muy exitosa y ahora no tocaban más celebraciones".

Por su parte, la candidata de Junts Per Catalunya, Míriam Nogueras, se ha encontrado al final de la noche con que la mayoría absoluta para investir a Pedro Sánchez puede depender de su partido, y aseguró que "somos conscientes de la fuerza de estos siete diputados". A pesar de perder un escaño respecto a 2019, o ganar tres respecto a los cuatro que tenían, ya que los otros cuatro eran del PDeCat, Nogueras ha calificado el resultado de "oportunidad" y ha asegurado que "no me temblará la mano en mantener la posición y no haremos presidente a Pedro Sánchez cambio de nada".

La candidata de Junts, a pesar de llamar a la unidad del independentismo, también tuvo velados reproches hacia Esquerra Republicana, y ha afirmado que "nosotros sí que hemos entendido el resultado" y "nosotros sí tenemos palabra", para acabar asegurando que "nuestra prioridad es Cataluña". Finalmente saludó a Carles Puigdemont como el "legítimo presidente de la Generalitat de Cataluña".

Por último, el candidato por Barcelona de la CUP, Albert Botran, ha hablado con gran claridad en su comparecencia y ha admitido que "los resultados son malos", ya que no han podido lograr ni el 3% de los votos que les hubiese dado derecho a representación en el Congreso".