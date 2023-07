Mari Cielo Pajares reaparece en televisión y desvela que no sabe nada de su hermana Eva "desde hace mucho tiempo": "No la busco"

Mari Cielo Pajares ha reaparecido en televisión para hablar de su familia. Lo ha hecho, este domingo, en el programa Fiesta, donde ha revelado que no sabe nada de su hermana Eva "desde hace mucho tiempo".

La hija de Andrés Pajares ha desvelado que no tiene relación con ella y que su contacto con ella es inexistente. "No tengo relación con mi hermana, pero nadie la está buscando. Hace que no sé de ella hace mucho tiempo", ha confesado.

"Yo conocí a mi hermana con 28 años, y sí que es verdad que ella tuvo mucha relación con mi padre desde un principio. Celos no hubo", ha contado Mari Cielo.

"Tenemos una forma de pensar muy diferente. Yo soy más tolerante y ella, quizás, difiere conmigo. No voy a ahondar en esa conversación que tuvimos", ha añadido sobre su familiar, con la que se la vio junto a ella, por última vez, en 2010. "No hay contacto porque no hay afinidad, no descarto retomarla pero porque no descarto nada en la vida", ha zanjado Mari Cielo.