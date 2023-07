Sálvame sigue más vivo que nunca, eso ya lo sabe cualquier espectador que viera su último programa el 23 de junio. Ocho de los colaboradores pasearán el espíritu del programa por Miami en un nuevo formato de Netflix que ya se está anunciando, con promos que demuestran que van a continuar con el humor y la naturalidad que los caracteriza.

Belén Esteban, Lydia Lozano, María Patiño, Chelo García-Cortés, Terelu Campos, Kiko Hernández, Kiko Matamoros y Víctor Sandoval cruzarán el charco en el nuevo docureality de la plataforma, en el que viajarán a Estados Unidos para buscar trabajo allí.

Todos ellos ya derrocharon comicidad e irreverencia con el primer vídeo promocional que confirmaba su colaboración con Netflix, en el que se colaban en las instalaciones para dejar allí sus pertenencias.

Y siguieron haciéndolo cuando los participantes llegaron al aeropuerto de Madrid para coger el vuelo a Miami y revolucionaron el lugar con su presencia. Y no es para menos, pues cargaban con sus cuadros, que hasta hace poco estaban en los pasillos de Mediaset, y con el famoso pulpillo en el que daban las exclusivas.

'Sálvame Diario' acababa para siempre el pasado 23 de junio y ese mismo día informaban en directo que el formato iba a continuar en Netflix. Una noticia que impresionaba a todos sus espectadores y que muchos celebraban porque no se trataba del fin: el espacio tendrá un docureality en una plataforma internacional. Bien, ese día ha llegado y los colaboradores han revolucionado el aeropuerto con su presencia. Belén Esteban, María Patiño, Kiko Hernández, Terelu Campos, Chelo García Cortés, Víctor Sandoval, Lydia Lozano y Kiko Matamoros han aparecido con unos looks playeros antes de coger el vuelo dirección Miami. 'Sálvame'

Pero ahora, Netflix ha vuelto a lanzar una nueva promo con la que confirman que ha comenzado el rodaje del nuevo programa. Y, de nuevo, el vídeo no tiene desperdicio.

"Me voy a América. Te voy a echar mucho de menos. Cuida de la casa, de la piscina, de todo... The poola and the garden", comienza diciendo Belén Esteban, en un cuestionable inglés, para despedirse de su perra Noah. Del mismo modo, María Patiño aparece diciendo adiós a sus chinchillas, una de las cuales termina mordiéndola.

Siguiendo con las despedidas, aparece Kiko Matamoros besando sus pesas y diciendo adiós a las mancuernas y demás máquinas de su gimnasio privado. Terelu Campos, antes de irse, decidió ir a un bar y pedirse unas patatas, unas gambas y unos boquerones: "Ay, Dios mío, cómo voy a echar yo de menos esto".

Chelo García-Cortés también aparece despidiéndose de su perra, Maggy, que se queda con su mujer, Marta, mientras que Víctor Sandoval le cuenta a su perro, Nou, que lleva "11 años sin ir a Miami", donde le "pasaron cosas malísimas" relacionadas con su ex, Nacho Polo. Siguen las despedidas de sus mascotas, con Lydia Lozano prometiendo a su perro, Bali, que le llamará por teléfono.

María Patiño también aparece con su perrita, Beige, a la cual 'obliga' a que le dé un abrazo y ella se resiste de forma hilarante. Kiko Hernández, por su parte, se despide del cartel de Melilla, donde ha vivido tanto con Fran Antón.

Finalmente, todos cogen sus maletas (Terelu mete en la suya unos mejillones y unas navajas) y proceden a marcharse. "Protégeme. I love you, San Judas. Me voy a ver a la Virgen de Guadalupe. Bye Paracuellos! Seen you soon!", concluye Belén Esteban en su inglés.