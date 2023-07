Gabriela Guillén, embarazada de Bertín Osborne, recibe la baja médica por la tensión acumulada

Gabriela Guillén, que está embarazada de Bertín Osborne, se encuentra de baja médica. Según parece, la joven, de 36 años y propietaria de una clínica estética, está soportando una gran tensión por todas las informaciones publicadas a raíz de su estado, del que Bertín dijo que "ha sido un accidente".

Según ha contado su amiga Raquel Arias en Así es la vida, lo que más le ha afectado a Gabriela son las declaraciones de otra exnovia del cantante, Chabeli Navarro, a la revista Lecturas, quien ha contado que ella pasó también por un embarazo y Bertín le pidió que abortara, cosa que finalmente hizo y que costeó él.

"¡No puede más!", aseguraba Raquel Arias ayer. "Tenía muchos dolores en el vientre, mucha ansiedad y por la noche estuvo a punto de llamar a la ambulancia, pero le daba miedo porque estaba sola", en referencia al mal trago que está pasando su amiga.

La futura madre acudió por fin al médico movida por la preocupación, quien no tuvo duda alguna en que lo más recomendable era darle la baja, según el testimonio de Raquel. "No es nada grave. Solo tiene que estar tranquila y dejar que la ansiedad se calme", resumió la joven.

Bertín Osborne será padre a los 69 años de nuevo.

Por su parte, Chabeli Navarro conoció al cantante hace dos años, cuando era camarera en un establecimiento que él frecuentaba. Ella cuenta que mantuvieron una relación sincera y afectuosa, que, incluso, la llevó a conocer a las hijas del cantante y a visitar frecuentemente su finca sevillana, también cuando él no estaba.

Pero el romance se torció cuando ella le comunicó que estaba embarazada. El cantante, que en su momento se declaró contrario al aborto públicamente, le pidió que interrumpiera el embarazo, como ella hizo por miedo. Desde ese momento, nunca más ha vuelto a saber de él.

"Gabriela ha sido muy valiente, yo no lo fui (...) Me sentí juzgada y tuve miedo", dijo Chabeli en la entrevista. La aludida, por su parte, prefiere mantenerse al margen de la polémica y vivir su embarazo con tranquilidad. "No quiere saber nada, se ha sorprendido bastante", aseguraba su amiga Raquel Arias en Así es la vida. "Son dos cosas totalmente diferentes”.

La joven asume, eso sí, que está sola y lo seguirá estando, puesto que su relación con el artista se ha roto definitivamente. Él ha dicho, no obstante, que se ocupará del niño y de su madre para que no les falte de nada. Para ella será su primer hijo, para él, el sexto.