Arévalo arremete contra 'Así es la vida' por el trato a Bertín Osborne: "Es compañero de la cadena y lo ponéis como culpable de todo"

El cómico Arévalo, amigo cercano de Bertín Osborne, ha vuelto a conectar este miércoles con Así es la vida para opinar sobre las últimas declaraciones de Chabeli Navarro, la ex del presentador que afirma haber abortado hace dos años por haber sido convencida por el cantante.

Después de defender que su amigo siempre ha sido muy responsable, pero que el tema es una responsabilidad compartida, el humorista ha mostrado su descontento con el programa de Telecinco.

Para defender a Osborne, ha lanzado: "Hay que darle el beneficio de la duda. Os volcáis con ella, pero a él, que es compañero de la cadena, lo culpáis de todo".

Sus palabras no han sido bien recibidas por Sandra Barneda: "No seamos injustos, Arévalo. He empezado el programa hablando de que es un tema muy delicado y que hay que hablar de corresponsabilidades".

Por esta misma línea, la presentadora del programa de Telecinco le ha recordado al cómico que están opinando alrededor de una de las dos versiones. Además, ha recordado que se está hablando de hasta dónde llega la libertad de expresión y el derecho al honor.

"No me puedes decir que estoy tratando mal a Bertín Osborne. Me estoy centrando en una versión, pero estaré encantada de escuchar la otra", le ha dirigido Barneda desde su programa.