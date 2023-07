Asraf Beno y las cicatrices que le ha dejado 'Supervivientes': "Me estoy recuperando"

Asraf Beno, el novio de Chabelita, se ha visto obligado a acudir a una clínica para solucionar un problema que viene arrastrando tras su salida de Supervivientes. "La verdad es que vengo destrozado de la isla y todavía me estoy recuperando", comentó el exconcursante a sus seguidores de Instagram.

El modelo fue uno de los preferidos de la audiencia y por ello quedó como cuarto finalista en el reality, detrás del influencer Jonan Wiergo. Sin embargo, la vuelta a la rutina está siendo complicada para el marroquí. De hecho, ha tenido que acudir a una clínica dental porque tiene "los dientes destrozados" tras su paso por la isla, según cuenta.

Tras varias sesiones de fisioterapia para recuperar sus músculos después de dormir tantas noches en el suelo de Honduras, el televisivo ha decidido también ponerse al día con otro tipo de médicos, como hizo saber a sus seguidores por Instagram: "Estoy en la clínica porque me voy a hacer unos empastes. La verdad es que vengo destrozados de la isla y todavía me estoy recuperando. Ahora son los dientes. Me van a anestesiar un poquito... y nada, voy a quedar como nuevo". Junto a este vídeo, subió una imagen de sus piernas con la infinidad de manchas que tenía después de exponerse al sol hondureño.

Asraf Beno vía 'stories'. @asraf_beno / Instagram

Y es que el exconcursante de Supervivientes, hace varios días respondió a preguntas de sus followers por Instagram y dejó claro que se le hizo muy raro su regreso a la vida normal: "Es muy fuerte ir a un centro comercial porque hay muchísima gente".

El novio de Isa Pantoja dejó boquiabiertos a los usuarios de la red social cuando afirmó en el mismo vídeo que estaba algo shockeado a su vuelta: "No veo las plantas de la misma manera, lo veo todo a nivel supervivencia. El otro día vi una cucaracha y la cogí".

Boda a la vista

Se acerca uno de los momentos más especiales para la pareja formada por Isa Pantoja y Asraf Beno. Tras casi cuatro años de relación, se darán el "sí quiero" en una "boda civil" que tendrá lugar el 13 de octubre "por la tarde", como afirmó este lunes la hermana de Kiko Rivera en El programa de Ana Rosa.

Apenas después de un mes desde la expulsión de Asraf de Supervivientes, la pareja ha decidido celebrar su amor por todo lo alto y hacerlo público, como no, en televisión. "Va a ser en Sevilla", aseguró la peruana, dejando caer a Joaquín Prat que coincidirá en fechas con el puente del pilar: "¡Claro! Para que podáis venir todos".