Victoria Federica y el torero Roca Rey posan juntos en una sesión de fotos con otros 'influencers'

Victoria Federica, la sobrina influencer del rey Felipe, y el torero Andrés Roca Rey se han dado cita en Madrid para una sesión de fotos en el interior del hotel Ritz de Madrid. Ambos han sido fotografiados a la salida del establecimiento, al lado del matrimonio de influencers Tomás Páramo y María García de Jaime, grandes amigos de Victoria y Roca Rey, y que también han participado en el shooting.

Mucho se ha especulado con la relación entre la hija de la infanta Elena y el diestro, dado además el enorme interés por la tauromaquia que tiene la joven.

Ya de hecho, estuvo saliendo un tiempo con el torero Gonzalo Caballero, a quien dejó para iniciar un romance con el Dj Jorge Bárcenas, sobrino del extesorero del PP, Luis Bárcenas.

Victoria Federica tiene 23 años. Getty Images

La relación entre Victoria y Andrés Roca Rey viene de lejos, cuando fueron presentados por el hermano de ella, Froilán. Han sido vistos juntos en algunas ocasiones, aunque ninguno de ellos ha confirmado nunca su romance.

Las redes sociales sí han mostrado gestos de cercanía entre ambos, que se han podido confundir con otro tipo de relación. Victoria ha ido a las plazas de toros a verle en numerosas ocasiones, en compañía de su padre y de su madre, también grandes aficionados a los toros.

Victoria le llegó a acompañar en una gira latinoamericana. Además, durante la entrega de los Premios 1, la influencer fue quien recogió el suyo, ya que el torero no pudo acudir a la misma. ‘‘Cuando supo que no podía estar presente me pidió que lo hiciera yo por la amistad que nos une. Para mí es un orgullo poder hacerlo en nombre de mi amigo’’, afirmó en su discurso al recogerlo.

Roca Rey en una de sus faenas. 20M EP

Tomás Páramo, uno de los íntimos de Federica, junto a su mujer, confirmó a la salida del Ritz que él, María y sus amigos habían almorzado juntos, antes de irse de vacaciones.