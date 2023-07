Kiko Rivera muestra su aspecto desde el hospital y arremete contra Telecinco: "Con vuestro dinero no podéis comprarme"

Después del susto del pasado viernes, y de haber sido intervenido de un problema del corazón, Kiko Rivera ha reaparecido este martes en las redes sociales para dar la última hora de su estado de salud.

En la imagen, desde el centro hospitalario donde está ingresado, aparece con aparente buen aspecto físico y contiene una profunda reflexión del artista.

"Buenos días 🌞 después del día de ayer estoy más despierto y más fresco que una lechuga 🍀 Pero, ¿saben una cosa? Por segunda vez he vuelto a nacer. ¡Y ya van dos! Evitemos la tercera, ¿no creen? Gracias a Dios, el cateterismo, aunque era la opción con menos posibilidades, salió bien y solo ha sido un susto después de la mala pinta que tenia todo 😔 Debo tener alguien ahí arriba que me indica que todavía no es mi hora. Ahora toca cuidarme al máximo nivel y seguir siendo feliz con los míos 🥰".

Además, lanza un profundo ataque contra Telecinco, cadena que ha decidido volver a informar del artista tras haber estado vetado un tiempo. "Queridos amigos de Tele 5, no les voy a a dar ningún tipo de declaración ni mucho menos quiero saber nada de vosotros ni de toda la gente que os rodea. Hace mucho tiempo que con vuestro dinero no podéis comprarme, porque los mejores tesoros que tengo en esta vida no se pueden comprar ❤️ así que por mi ya saben dónde pueden marcharse 🤭".

Y continúa: "Los que se creen portavoces de mi familia, ya sabéis a quien me refiero, mejor que se preocupen de su vida. Que por aquí anda todo bien y no me hace falta que nadie informe de nada y mucho menos cuando no saben nada✌️".

Para finalizar, también tiene un mensaje para todos aquellos que llevan tiempo sin interesarse por él y que ahora sí lo hacen y también quiere dar las gracias a toda su gente, la que le ha escrito en estos duros momentos.