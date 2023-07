Cardi B y Offset sorprenden a su hija en su quinto cumpleaños con un ostentoso regalo: un bolso de 25.000 dólares

La pequeña Kulture, hija de Cardi B y del rapero Offset, está acostumbrada a vivir el día de su cumpleaños a lo grande. La cantante ha publicado en otras ocasiones las monumentales fiestas de cumpleaños que han celebrado en honor a su hija. Esta vez no iba a ser menos.

Extravagantes vestidos de princesa, castillos hinchables e infinitos globos decoraron el escenario de la fiesta del quinto cumpleaños de Kulture, que estuvo ambientado en los conocidos videojuegos de Mario Bros. Al evento no solo acudieron los compañeros de colegio de la pequeña, sino que también aparecieron algunos de los personajes del juego: el icónico Mario, su compañero Luigi o la princesa Peach, los tres escenificados por personas disfrazadas.

La rapera no solo compartió por Instagram las stories de la sensacional fiesta de cumpleaños de su hija, sino que también quiso presumir del costoso regalo que ella y su marido hicieron a la pequeña hace unos días por la red social. Con el color rosa como protagonista de las imágenes, Cardi B posteó una sesión de la pequeña junto a su nuevo bolso de Hermès, valorado en 25.000 dólares.

"Mi bebé ya tiene cinco años. Feliz cumpleaños a mi princesa bonita. Es hermoso ver a niña crecer, aunque me pone un poco triste que mi bebé ya no sea mi bebé", posteó la cantante en su perfil junto a las fotos de Kulture que lucía un look rosa compuesto por tutú, maillot y bailarinas, coronado con el bolso rosa que sus padres le habían regalado, el icónico birkin de Hermès.