Delcy Rodríguez se vale de su 'pase cumbre' para asistir a la cita de Bruselas pese a tener prohibido entrar en la UE

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, representa estos días a su país en la cumbre Unión Europea-CELAC que se celebra en Bruselas y esto no sería noticia per se de no ser porque se encuentra sancionada por la Unión y no puede entrar en el espacio Schengen. La presencia de Rodríguez en la capital comunitaria, de hecho, se toma como un órdago del régimen de Nicolás Maduro a la UE, a la que recientemente su Gobierno ha llamado "vasalla" de Estados Unidos.

Rodríguez forma parte desde 2018 de la lista de sancionados por la UE en lo referente precisamente al Gobierno de Maduro, concretamente por "menoscabar los derechos humanos" en el país. No es la primera vez que la vicepresidenta se encuentra en una situación así, pues en 2020 protagonizó una importante polémica por una supuesta reunión en Barajas con el entonces ministro de Transportes español, José Luis Ábalos. Ahora la número dos de Maduro llega a Bruselas.

¿Por qué? Porque las sanciones tienen excepciones y no son aplicables por ejemplo en el caso de que se trate de una asistencia a una cumbre intergubernamental organizada o liderada por la propia UE, como es el caso del cónclave entre los 27 y los países latinoamericanos. De este modo, Rodríguez se ha valido de lo que se podría llamar "pase cumbre" para saltarse la medida (algo que también hacen otros políticos sancionados como por ejemplo el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov).

En nombre del Pdte. @NicolasMaduro hemos llegado a Bruselas para participar en la III Cumbre UE-CELAC.



La Diplomacia Bolivariana de Paz aboga por relaciones de respeto entre iguales y es la voz de nuestro pueblo en el mundo. pic.twitter.com/nOMIQMPBYP — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) July 16, 2023

María Vallés, doctora especializada en medidas restrictivas de la UE, resume a 20minutos que además "las sanciones son administrativas, no penales" por lo que llegado el caso lo que podría pasarle a Delcy es que se le pida retornar a Venezuela. Además, sería el Estado miembro en cuestión, en este caso Bélgica, quien tendría que aplicar la medida. "Si la sanción se aplicara el punto clave hubiera sido que no se le hubiera dejado aterrizar en el país", comenta Vallés.

No obstante, y pese a la excepción, Jordi Cañas, eurodiputado de Ciudadanos, sostiene que se trata "de una provocación en la que no hay que caer", y lo ve como un movimiento de Nicolás Maduro. Y es que podría entenderse como una respuesta al mensaje que mandó la semana pasada el Parlamento Europeo en el pleno de Estrasburgo, cuando denunció la deriva de Venezuela y la violación sistemática de los Derechos Humanos.

Para Cañas la presencia de Rodríguez en Bruselas "no debe desviar la atención de lo importante, que es la cumbre" y recordó al mismo tiempo que es "la CELAC la que decide quién viaja a estos encuentros y quién no". De hecho, ni siquiera entre los países latinoamericanos hay unanimidad sobre la presencia de Venezuela en estos formatos. "Lo que tiene que quedar claro que autocracias como Venezuela son la excepción" en una foto, de los 27 Estados miembros de la UE y "la mayoría de los miembros de la CELAC", en la que manda la democracia, termina el eurodiputado.