Bertín Osborne reaparece tras el revuelo por su paternidad: "Gabriela y yo estamos viviendo un acoso brutal, no se puede vivir así"

La sorpresa saltó este pasado miércoles cuando salió a la luz la noticia de que Bertín Osborne será, a los 69 años, padre de su séptimo hijo biológico con Gabriela Guillén, modelo colombiana de 36 años con la que no está saliendo actualmente.

Desde entonces, muchas han sido las intervenciones, frente a la prensa o en televisión, de los protagonistas y personas relacionadas con el presentador. El interés por conocer detalles de la situación ha provocado que los periodistas se agolpen a las puertas de su finca en Sevilla, hecho que incluso ha obligado a Osborne a llamar a la Policía.

Ante tanta expectación, el también cantante ha querido salir este sábado a denunciar en su perfil público de Instagram que la situación que están viviendo ambos está siendo insostenible.

"Llevo 40 años en esta profesión y no he vivido nunca un acoso más brutal que el que estamos viviendo en estos días tanto Gabriela como yo y nuestras familias", ha denunciado Osborne, que ha preguntado en varias ocasiones "¿pero qué os pasa?" en un clara referencia a la prensa rosa.

"No se puede vivir así", ha sentenciado el presentador asegurando que, aunque ahora estén "distanciados", Gabriela es una chica "estupenda y maravillosa" y que merece poder vivir este proceso de gestación de la mejor manera posible.

Osborne ha dicho que la colombiana "no quiere ni salir de casa" porque tiene a ocho o diez personas en la puerta de su casa y "le da vergüenza". "Le está afectando hasta a su trabajo" Y "le tiemblan hasta las manos", ha desvelado Bertín. "No hay derecho, no se puede continuar así".

El presentador también ha pedido que dejen tranquilas a sus hijas y, sobre todo, a su exmujer, Fabiola Martínez, que no tiene nada que ver en este asunto y a la que preguntan constantemente: "Fabiola nunca se ha metido en nada".