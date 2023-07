Miguel Frigenti, tras su odisea para sacarse el carnet de conducir, centrará su carrera en las redes sociales

Sálvame, el icónico programa de Telecinco, dijo adiós el pasado 23 de junio tras 14 años consecutivos de emisión. Ahora sus colaboradores se han visto obligados a tomar otros caminos y a buscar otros proyectos profesionales, como lo ha hecho Miguel Frigenti.

Hace menos de un mes, ocho de los rostros del programa anunciaron su inmersión en un nuevo reality show de Netflix. Este es un terreno inexplorado para los excolaboradores de Sálvame, que van a dar el salto de la televisión a la plataforma de streaming del momento.

Sin embargo, Frigenti conduce su carrera profesional hacia otro destino. Y nunca mejor dicho. El televisivo se ha hecho eco en las redes sociales recientemente tras publicar lo complicado que estaba siendo para él sacarse el carnet de conducir. Después de 120 clases y tras haberse presentado cinco veces, Miguel finalmente ha conseguido aprobar. "#FrigentiAlVolante es ya una realidad", publicó ayer el exconcursante de Gran Hermano en su Instagram.

Tras la recibida que ha tenido su historia intentando aprobar el examen de conducir, Frigenti ha visto una nueva oportunidad laboral en Instagram, TikTok y Twitter. "Estoy potenciando mis redes sociales y me están funcionando muy bien. Estoy flipando porque yo antes solo me dedicaba a subir fotos y, desde que estoy subiendo reels opinando y con noticias y tal, me han subido mucho las interacciones y las visitas", asegura el colaborador a la revista Lecturas.

Deseando verse de nuevo implicado en el mundo de la televisión, Miguel aprovecha el verano para descansar a la vez que sube contenido a las redes: "Estoy contento y con ganas de trabajar. A ver si me salen estas cosillas de cara a la nueva temporada. Mañana tenemos el último Deluxe y después me voy todo el mes de agosto de vacaciones fuera, que llevo cuatro años sin poder irme".