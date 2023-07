Miguel Frigenti estalla contra Adriana Abenia por "una broma": "Ignorante y maleducada"

Una oficina de representación en común y un desafortunado cara a cara es lo que han tenido el colaborador de Sálvame, Miguel Frigenti, y la presentadora Adriana Abenia. El encontronazo de ambos rostros televisivos no ha quedado en unas simples palabras, sino que Frigenti ha querido mostrar su descontento por Twitter ante el comentario que Abenia le había hecho. Y es que el periodista se ha sentido ofendido al interpretar que su excompañera de Mediaset lo acusó de usar "anabolizantes", un compuesto químico que sirve para agilizar el aumento de los tejidos musculares.

La ingesta de esteroides es una práctica que se realiza con frecuencia en el deporte, sobre todo en culturismo, con la intención de generar masa muscular. La periodista insinuó que Frigenti se veía "muy fuerte" físicamente y por ello asoció su cambio físico al uso de anabolizantes, algo que Abenia parece no tomarse tan en serio.

"Se puede ser maleducada y luego está Adriana Abenia. Me encuentro con ella en una oficina de representación y sin tener ninguna confianza conmigo me dice que me encuentra muy "fuerte" y que es evidente que me he pinchado anabolizantes. Ignorante." Estas fueron las palabras que Miguel Frigenti publicó en su cuenta de Twitter para expresar su enfado con la situación. Adriana Abenia respondió al post disculpándose: "Tal vez no te haya pillado en buen día".

Jajajjajajjaajjaja! Pero si ha sido una broma!!! Siento mucho que te hayas sentido así, no era mi intención. Ha sido una manera de decirte que te veía genial, tal vez no te haya pillado en un buen día. — Adriana Abenia (@abeniaadriana) July 5, 2023

Los usuarios no han tardado en publicar sus reacciones ante el encontronazo de los televisivos. Muchos defienden a Frigenti y tachan a la periodista por "juzgar el físico de los demás". Y es que, Abenia, se vio envuelta en una polémica hace varios meses en la que se la acusó de "gordofóba" tras comentar una campaña de bañadores de la marca Roxy.

La presentadora publicó en su Instagram unas palabras en las que opinaba de dicha publicidad "Estar obeso no es sano y no debería ser objeto de una campaña publicitaria". La periodista posteó una foto del anuncio en cuestión vía stories y añadió un mensaje opinando al respecto. Sus palabras incendiaron las redes.