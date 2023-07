Taylor Lautner desvela cómo se pronuncia en realidad su apellido: "Es mi culpa que nadie sepa cómo se dice"

El actor Taylor Lautner reveló un curioso detalle relacionado con su apellido en la entrevista que concedió en el programa The Unplanned Podcast with Matt & Abby. Y es que desde que saltara a la fama por su aparición en la saga de Crepúsculo ha escuchado pronunciar mal su apellido en innumerables ocasiones.

Consciente de que la mayoría de la gente dice /Lótner/, el intérprete explicó que, en realidad, se pronuncia /Láutner/. "Es mi culpa que nadie sepa cómo se pronuncia porque nunca corregí a nadie durante décadas", avanzó en su conversación.

"Simplemente nunca, ni siquiera en las entrevistas, detuve a nadie y le dije: 'No es Lawt-ner, es Lowt-ner'", señaló, reconociendo que este asunto no le importa demasiado: "Todo es lo mismo...".

El artista, de 31 años, también fue noticia recientemente por aparecer en uno de los conciertos del Eras Tour de Taylor Swift. Lautner protagoniza el último videoclip de la artista, I Can See You, junto a la actriz Joey King y Presley Cash.