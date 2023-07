Joe Biden aconseja al líder del Grupo Wagner tener "cuidado" con lo que come y "vigilar" su menú

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha aconsejado al líder del mercenario Grupo Wagner, Yevgeni Prigozhin, tener "cuidado" con lo que come y "vigilar" el menú, ironizando así con un posible envenenamiento tras su intento de rebelión en Rusia.

"Si yo fuera él (Prigozhin), tendría cuidado con lo que como y vigilaría mi menú. Pero bromas aparte, no creo que ninguno de nosotros sepa con certeza cuál es el futuro de Prigozhin en Rusia", ha manifestado el mandatario estadounidense, según CNN.

Durante su visita a la capital de Finlandia, Helsinki, Biden ha sido preguntado por la prensa por su impresión sobre el futuro de Prigozhin, quien a finales de junio protagonizó un intento de rebelión que finalmente fue sofocado.

Además, Biden cuestionó la capacidad económica y militar de Rusia para luchar "durante años" en Ucrania y expresó esperanza en que su homólogo ruso, Vladímir Putin, se dé cuenta de que seguir con el conflicto perjudica a Rusia.

"No creo que la guerra vaya a seguir durante años por dos razones. La primera, no creo que los rusos puedan seguir luchando para siempre, en términos de recursos y capacidades. En segundo lugar, creo que llegará un momento en el que el presidente Putin eventualmente decidirá que no está en el interés de Rusia económicamente, políticamente o de cualquier otra forma, seguir con la guerra", respondió.