La infanta Cristina frena la firma de su divorcio ante las exigencias de Iñaki Urdangarin

La firma del divorcio de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin tendrá que esperar. El entorno de la familia real ha señalado que las exigencias económicas del ex duque de Palma son muy elevadas y que, por tanto, no se producirán nuevos movimientos hasta después de verano, según sostiene este jueves Vozpópuli.

Todo apuntaba que los últimos pasos para formalizar el divorcio llegarían de manera inminente. Sin embargo, la expareja tendrá que esperar para un cerrar ciclo. La hija del rey emérito, Juan Carlos I, y el exdeportista comunicaron el pasado 24 de enero de 2022 su decisión de tomar caminos separados, pero desde entonces no se ha sabido mucho más sobre ello. La firma estaba prevista para el pasado 5 de junio, pero no se formalizó.

La infanta y Urdangarin emitieron un comunicado poco después de que la revista Lecturas sacara a la luz las imágenes del exduque con Ainhoa Armentia. Por aquel entonces se desconocía la identidad de la que sigue siendo su pareja. Por aquel entonces, el exjugador de balonmano iniciaba, junto con su exapareja, iniciaba los trámites de divorcio.

Monarquía Confidencial sostiene, tras ponerse en contacto con fuentes cercanas a la monarquía, que la expareja piensa "hacer un paréntesis durante las vacaciones y no seguir con las negociaciones hasta septiembre". "La infanta Cristina se tomará un respiro este verano y 'aparcará' momentáneamente su situación matrimonial", indican.

Esta situación "trae de cabeza a la infanta Cristina por dos motivos: el primero, la situación complicada entre su hija Irene -que recientemente cumplió la mayoría de edad- y su progenitor, quienes todavía no han logrado llegar a un entendimiento; en segundo lugar, las elevadas exigencias económicas del ex duque de Palma que no acepta Cristina por el momento", cuentan desde el citado portal.