Ainhoa Armentia, contenta con la buena relación de Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina

Desde el comienzo de su relación, Ainhoa Armentia e Iñaki Urdangarin han tratado de mantenerse alejados del foco mediático. Una actitud que también ha adoptado la infanta Cristina, quien tomó la decisión de divorciarse del exduque de Palma al conocer la infidelidad de este.

Así, el pasado viernes 16 de junio tuvo lugar, en Ginebra, la graduación de Irene Urdangarin. Un evento en el que se reunieron los Borbón y los Urdangarin y que dejó imágenes de cordialidad y felicidad entre Iñaki y la infanta por la hija menor de ambos.

Sin embargo, quien no acudió a la ceremonia fue Ainhoa Armentia, actual pareja del exduque. Por ello, Leticia Requejo, reportera de El programa de Ana Rosa, se ha trasladado a Vitoria para poder hablar con la protagonista.

Así, la periodista ha preguntado a Armentia si se alegra de que Urdangarin tenga una buena relación con la infanta, a lo que esta ha respondido: "Por supuesto que sí". Además, también ha dejado claro que no "para nada" le molestan las imágenes que se han publicado.

Pese a esto, la madre de Iñaki Urdangarin, Claire, no ha querido pronunciarse sobre qué piensa de Armentia. "Desde que conocimos la existencia de la relación entre Ainhoa e Iñaki, es la primera vez que se pronuncia sobre la relación entre él y su expareja. Ayer, en Vitoria, hablé con una persona que conoce muy bien a la propia Ainhoa y me dice que ella, en ningún momento, se planteó ir a la graduación porque no tiene relación con los hijos de Iñaki", ha recalcado Leticia Requejo.