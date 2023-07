Esta es la sorprendente cláusula que Whoopi Goldberg ha incluido en su testamento

Gracias al poder de la tecnología y las inteligencias artificiales, no es extraño que se pueda 'dar vida' a actores y famosos que han fallecido. Especialmente a las personas del mundo del espectáculo y la música, no es extraño que se utilicen hologramas para incluirles en actuaciones o películas. Ejemplo de ello ha sido recientemente el anuncio de la cerveza Cruzcampo con Lola Flores.

Sin embargo, esta práctica también ha sido fuertemente criticada y muchos famosos se han pedido no formar parte de esto. Prueba de ello ha sido Whoopi Goldberg, quien ha dejado claro que una vez fallecida, quiere que dejen su imagen sin uso.

Goldberg es toda una celebridad por haber conseguido los cuatro premios más importantes del mundo del entretenimiento, los llamados EGOT (Emmy, Grammy, Oscar y Tony). Pero, ni su fama ni su relevancia ha querido que se mantengan una vez ella deje el mundo terrenal.

"No quiero ser un holograma, eso está en mi testamento desde hace 15 años. No te preguntan, esa es la cuestión. Simplemente lo hacen, y luego dices: 'Eh, ¿no es ese Tupac? Un momento, ¿no había muerto Tupac? ¿Qué está haciendo ahí?'. Mira, yo no quiero eso. Es un poco raro, espeluznante", ha asegurado la artista, de 67 años.

Además, ha querido destacar que lo único que desea es que las personas a las que ha designado para gestionar su patrimonio la "dejen en paz". De hecho, esta no es la primera vez que asegura no querer aparecer en memorias. Ya en diciembre de 2022 explicó que no quiere que se hagan películas sobre su vida "a menos que hablen con mi familia".