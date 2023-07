Fani Carbajo: "Me voy a dedicar a la música porque me gusta, quiero intentarlo y me da la gana"

Veo, veo. ¿Qué ves? A una mujer a la que le ha cambiado la vida. La primera edición de La isla de las tentaciones, que fue un éxito de audiencia allá por principios del 2020, fue su salto a la fama y, de hecho, el revuelo mediático que hubo fue, mayoritariamente, por ella y su pareja de aquel entonces. Poco más de tres años después, Fani Carbajo se ha convertido en un rostro habitual de la televisión y las redes sociales, pero ahora, también de la música.

Influencer, empresaria, colaboradora de programas y concursante de realities como Supervivientes 2020, La casa fuerte, Por siempre o jamás, de Mtmad, y, por supuesto, La isla de las tentaciones y La última tentación. Son muchos los proyectos televisivos en los que la madrileña de 39 años ha participado y en los que va a seguir estando, compaginándolos con la música.

Tras su tema Te tengo ganas, lanzado el pasado mes de febrero en colaboración con Katty MK, llega su primer sencillo, Veo, veo, un tema muy bailable en el que cobra una gran importancia Fran Benito, su actual pareja.

Tras haber lanzado su canción, ¿cómo está siendo el recibimiento de la gente?Estoy muy contenta, muy feliz. Hay de todo, el personaje de Fani al final recibe un 50/50, pero lo entiendo porque la gente está acostumbrada a verme en televisión y ver a alguien del corazón de repente en la música choca un poco. La gente tiene que asimilar que me voy a dedicar al mundo de la música porque me gusta, porque quiero intentarlo y porque me da la gana. No tengo que pedirle permiso a nadie, tengo 39 años y soy lo suficientemente madura y adulta como para decidir sobre mí.

¿Cuál era su intención con Veo, veo, hacer un tema bailable que se escuchara en las discotecas?Sí, no quería que fuera una canción de amor tranquila, porque tampoco me pega, no va con mi personalidad para nada. Quería que la gente la bailara, se la pusiera en el coche, que fueran a un pub y la escucharan de fondo, que les animara a salir. Quería un tema alegre, como soy yo, muy alegre.

Fani Carbajo. SERGIO GARCÍA CARRASCO.

Está dedicado a Fran Benito, su actual novio, ¿verdad?Sí, está dedicada a nuestra relación, compuesta haciendo referencia a cómo comenzamos... Por ejemplo, en la canción digo 'bebesita', porque él tiene 25 años y le saco 13. Como Shakira a Piqué. Empecé a llamarle 'bebesito', él a mí 'bebesita' y así nos tenemos añadidos en la agenda, un nombre cariñoso. Quise ponerlo en la canción porque para mí es un nombre bonito, de amor y cariño.



¿Quiere desarrollar más su carrera en la música?Sí, de hecho, ya hay un planning. Ya tenemos otra canción, solo tengo que encontrar el ritmo, porque la letra mola un montón, es pegadiza, pero necesito sentirme identificada con el ritmo. Cuando grabé Veo, veo, a la primera salió. Quiero que sea de ese estilo, merengue, bachata, para bailar, algo alegre. También me gustaría sacar una versión de Mujer cruel, el tema que le dedicó el de Los Chichos a mi madre, y dedicársela a ella, allá donde esté, porque esa canción es de ella. La escribió mi tía Maite con el de Los Chichos, lo ha reconocido él en televisión. Quiero hacer una cover más marchosa, voy a meter pinceladas, a cambiar cosas, a meter cosas más modernas. Pero la letra casi toda igual.

¿Alguna vez se imaginó que terminaría trabajando en el mundo de la música?Qué va. Salió la de Ylenia, salió la de Sofía Suescun, y yo pensaba de mí: 'Dónde vas, chica, que vas a parecer una friki'. Pero luego dije 'haz lo que te dé la gana, que la gente piense lo que quiera, total, te van a criticar igual lo hagas o no'. Estoy harta ya del machaque, del bullying, de todo. Hay que acabar con esto ya, estamos todo el día intentando luchar contra ese acoso en los colegios, en la calle y demás, y los primeros que tienen que dar ejemplo son los adultos a través de redes sociales para que los menores no cojan ese ejemplo. ¿No queremos acabar con el machismo? Pues dad ejemplo y dejar de atacarme, de insultarme, de llamarme mala madre y de desearme lo peor porque sea mujer y sea libre.

Solo han pasado tres años desde que se hizo famosa en La isla de las tentaciones y su vida ha cambiado mucho. ¿Diría que sigue siendo la misma persona desde entonces?

Sí, la misma Fani, con mis amigas del barrio, con mi familia, no me gasto el dinero en chorradas ni me creo más por salir en televisión, como otros personajes. No me gusta juntarme con la gente de la farándula, tengo tres amigas contadas en la televisión porque no me fío de nadie, hay mucha falsedad en este mundo.



"Me gustaría sacar una versión de 'Mujer cruel', el tema que le dedicó el de Los Chichos a mi madre"

¿Y ha cambiado su forma de enfrentarse a las críticas?Ahora mi cabeza ha hecho click y he dicho 'no voy a leer nada, no voy a escuchar nada porque es siempre lo mismo'. Aquí todo el mundo se pone medallitas defendiendo a la mujer, poniendo corazones morados, yendo a manifestaciones antimachismo, antibullying, y a mí todo el mundo me dice de todo y se le llena la boca insultándome. Ya no voy a contestar a nadie, sé quién soy, sé cómo soy, no soy mala persona. Siempre que he podido ayudar he ayudado, me he quedado sin nada por ayudar, empatizar y me he desprotegido por proteger, que ese ha sido mi gran fallo. Y ha llegado un momento en el que voy a hacer lo que me dé la gana. Quien me quiera apoyar, que me apoye, y quien no, pues no, pero con mi sueño nadie va a acabar. ​La gente que sufre de bullying o acoso, tiene que coger ejemplo de mí, que vengo de la nada y he llegado a lo más alto de una forma increíble, porque cuando salió La isla de las tentaciones tuve a 4 millones de espectadores viéndome, a un país entero en contra de mí y a la prensa nacional diciendo de todo y, aun así, he dado la cara, he luchado y aquí sigo.

¿Este cambio de actitud está relacionado con que lleva tiempo yendo a terapia, como ha contado?

Bueno, estuve en terapia, pero quien más me ayuda es mi hijo. Es el que está siempre diciéndome 'no hagas caso, no leas, pasa de eso'. Siempre me dice que está orgulloso de mí. Y, como mi hijo, sabe todo, toda la verdad de mi relación con Christofer, así que me quedo con eso. La gente habla sin saber porque se basa en un titular o en un video de 15 segundos. Entiendo que tiene que haber críticas, pero lo que no entiendo es que dentro de esa crítica haya un insulto. Hay maneras y maneras de criticar, pero ya paso. Gracias a esas críticas estoy donde estoy.

Viendo con perspectiva todo lo que pasó en La isla de las tentaciones, ¿volvería a presentarse?Sí, claro. No me arrepiento de haberme liado con Rubén. Si en ese momento lo hice fue porque quise, mi corazón me lo pidió. De lo único que me arrepiento es de las formas, pero claro, era mi primer reality, pensaba que había cosas que no iban a grabar. Y cuando me vi ahí dije 'madre mía, la que he liado'. Me arrepiento mucho del daño que le dice a Christofer, de ese sufrimiento innecesario, porque él lo vio todo, podría haberlo hecho de otra manera.

A pesar de todo lo malo vivido entonces, ¿ha compensado su salto a la fama?Totalmente. Al final uno está en televisión porque le gusta la tele y le gusta la fama. A mí me encanta. Aunque hay momentos y momento y, quien diga que no, miente. Hay muchísima gente que me critica pero que le gustaría estar en mi lugar. Quien se presenta a La isla de las tentaciones ya sabe cómo es el formato y sabe lo que tiene que hacer para darse a conocer. Aunque ahora ya no todo el mundo triunfa o hablan de él. Porque pongan los cuernos no van a tener la suerte que yo he tenido, aunque en mi caso no ha sido solo eso, sino porque he luchado por quedarme, porque soy humilde, por no ir de creída o de fantasma. Soy una persona normal y corriente y estoy muy agradecida a la vida y a los medios de comunicación que me han puesto en el sitio donde tengo que estar. Soy la misma persona delante y detrás de la televisión, un cuadro, mi vida es un reality 24 horas, pero desde que nací.

Actualmente, ¿cómo es su relación con Christofer?Tenemos una relación completamente nula, tanto yo como mi hijo. Emilio ha decidido cortar con él porque hay cosas por detrás que él hace que no le gustan. Ya va a cumplir 16 años y ya no las pasa por alto, porque ya no tiene 9 años y Christofer no puede esconder cosas o evitar que lo vea, él no es tonto, le dice que pare y no para. No quiero saber nada de ese hombre. Estoy muy feliz con mi novio ahora mismo, él me complementa en absolutamente todo, como pareja, amigo, compañero. Se lleva superbién con Emilio, le tiene a él en mejores amigos de Instagram y a mí no. Pero lo bueno que tiene mi hijo es que me lo cuenta todo. Es un adolescente todavía, pero se está convirtiendo en un hombre educado, trabajador, que sabe perfectamente cómo tiene que tratar a la mujer.

¿Cómo llevó él su fama repentina?Él tenía 11 años y la verdad es que tengo mucho que agradecer al colegio, porque nadie le dijo nada malo, todo lo contrario. En plena emisión de La isla de las tentaciones, sus compañeros del cole me apoyaban y eran mis fans, los niños me hacían cartas, corazones... Eso tiene mucho que ver con los padres y el colegio.

Fani Carbajo. SERGIO GARCÍA CARRASCO

Ahora Mediaset está cambiando su línea editorial. ¿Cree que peligran contenidos del corazón que hasta ahora eran característicos de Telecinco?Está cambiando la parrilla porque quieren que haya formatos más blancos o más dinámicos, lo puedo entender, pero no creo que se acabe la prensa del corazón. Es imposible porque a España le encanta el salseo y qué vamos a hacer sin esos cotilleos, eso nos da la vida. Si quitan todo eso, lo van a ver y lo van a volver a poner, estoy segura. Yo confío en que no acabarán con ese tipo de formato, a lo mejor que cambie un poco la dinámica y haya más respeto entre compañeros, pero Telecinco es Telecinco. Y si desaparecen los programas, yo presento algo (ríe). Me invento algo, me apunto a todo.



¿Se animaría a presentar? ¿Qué más le queda por hacer?

​Es que soy empresaria, madre, influencer, colaboradora, cantante... Me encantaría un reality sobre mí. Me gustaría mucho hacer un una docuserie, un docureality sobre mí para que la gente conozca realmente cómo ha sido mi vida desde pequeñita, todo lo que he pasado y lo bien que estoy psicológicamente. Porque no me he curado mis traumas, los tengo escondidos, el día que salgan... Me gustaría mucho hacerlo porque la gente se sorprendería y me entenderían en muchísimos aspectos. También, ojalá ir a GH VIP, es el único reality que me queda y me encantaría salir coronada. Yo entré en Supervivientes siendo la persona más odiada de España, todas las semanas nominada durante tres meses y poco, y siempre salvada por la audiencia, por algo será.