Marta Sánchez, a los críticos por su versión del himno de España: "Cuanto más piten, más lo canto"

Marta Sánchez lleva a sus espaldas 30 años de carrera en solitario y lo celebrará con un concierto muy especial, el próximo 25 de julio, en Marbella.

'Tengo la gran suerte de ser la quinta artista latina más escuchada con 6 millones de oyentes, que es una barbaridad y mi música sigue vigente que es lo que más ilusión me hace'', aseguró la madrileña en su visita a Y ahora Sonsoles.

"Siempre quise ser alguien que destacara, no me gustaba ser una más, entonces siempre he ido a por todo", aseveró.

Sobre las críticas que regularmente recibe, se defendió: ''Somos un país que es muy crítico, que no ensalzamos lo español y tiramos para abajo lo nuestro. Hay que valorar lo español''.

Fue entonces cuando Sonsoles Ónega, presentadora del programa, le preguntó directamente por su versión del himno de España. ''Me encanta tu patriotismo. El himno español irá contigo toda la vida. ¿Somos capaces de entenderlo o no?'', cuestionaba la comunicadora. ''Lo que digo siempre es muy triste, a mi me da rabia ver a Lady Gaga cantando el himno americano y alzando una bandera y nosotros aquí estar dándole vueltas a la cuestión de poder o no cantar el himno'', confesaba la cantante.

🗣️ @Martisima_SoyYo: "Siempre estamos con tirar para abajo lo español. Con el himno no pretendo ser de izquierdas, ni de derechas".



"No me quiero meter en política, eso no es lo mío", dejaba claro. No obstante, dijo rotunda: "Tengo una ideología política, pero con el himno no pretendo situarme en derecha, izquierda o centro". Y lanzaba un aviso a navegantes: "Lo voy a cantar siempre para los cuatro que me lo pitan, que lo sepan. Cuanto más piten, más lo canto''.