Bertín Osborne estalla en 'Y ahora Sonsoles' tras revelarse su nueva paternidad y acaba bromeando: "Me voy a ligar las trompas"

Después de muchos comentarios sobre la noticia del día, su nueva paternidad con 69 años, Bertín Osborne entró en directo en Y ahora Sonsoles y, visiblemente molesto, quiso puntualizar algunas cosas.

Después de confesar estar cansado, no solo de que se hable, sino también de que se siga a su entorno, amigos y familiares, que nada tienen que ver, el artista aseguró que ha pasado lo que podía pasar. "No somos irresponsables, ni ella ni yo", se defendió. "Si fuera por falta de responsabilidad, yo no estaría aquí".

Además, quiso dejar claros dos puntos. Uno, que va a facilitar que tanto el bebé como su madre tengan una buena vida -"es lo que tengo que hacer y por ética lo voy a hacer", aseguró; y dos, que Gabriela no "lo ha cazado", como señalan muchos, "simplemente ha ocurrido", dijo.

"Tenemos derecho a que nos dejen tranquilos", reiteró el artista, que dijo no saber si el bebé que viene en camino es niño o niña. Eso sí, fiel a sí mismo, despidió la conexión con una broma: "En septiembre me ligo las trompas".