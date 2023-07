Qué hacer este fin de semana en Madrid: cine, danza y teatro familiar al aire libre y un Cervantes nunca representado

La Compañía Nacional de Danza nos acerca a América

La Compañía Nacional de Danza finaliza su temporada 22/23 en el Teatro de la Zarzuela presentando dos programas que recogen algunas de las piezas más icónicas de la danza de Europa y América. Lo va a hacer en dos semanas consecutivas, comenzando por las coreografías creadas en el continente americano.

Apollo y sus musas en la coreografía de Balanchine que interpreta la Compañía Nacional de Danza Alba Muriel

El programa América está compuesto por cinco obras emblemáticas del ballet: la primera de ellas es Apollo, de George Balanchine, que nos brinda la belleza neoclásica más refinada, a través del encuentro entre el hercúleo dios griego y las tres musas, a las que parece dotar de vida para dejar luego que se expresen. En un fondo azul se observa esta joya auténtica de la coreografía de cualquier tiempo.

Tras un descanso se interpreta una coreografía con música de Samuel Barber -su Concierto para violín- sobre el que dos parejas heterogéneas despliegan sus diferentes conceptos de danza: uno más clásico y depurado, mientras que el otro surge con mayor espontaneidad. En los dos siguientes movimientos del concierto, las parejas se entremezclan para conseguir una fusión rica pero no exenta de ciertos choques. Peter Martins salió a saludar en el estreno ya que firma la coreografía.

Lauren Lovette y Joaquín de Luz bailando por Sinatra Alba Muriel

Impecables aparecen después Joaquín de Luz y Lauren Lovette -bailarina principal invitada-, para interpretar varios dúos acompañando la voz de Sinatra, sobre temas hiper-conocidos, desde Strangers in the Night hasta One More for the Road, números todos ellos plenos de vigor, elegancia y sensualidad.

Un Pas de Deux de Tchaikovsky da paso a la coreografía final, Heatscape una obra que refleja lo más actual de la danza en los EEUU y uno de sus más prolíficos coreógrafos de hoy en día, Justin Peck.

Esta visión de América tendrá continuidad con el programa Europa, que será interpretado la semana próxima, de miércoles a domingo. ¡No se pierdan ninguno de las dos propuestas!

Cuándo y dónde: hasta el domingo 16 de julio | Teatro de la Zarzuela

El mejor teatro con un Cervantes nunca antes visto

Cervantes se representa en la Fundación Juan March con dirección de Ernesto Arias Dolores Iglesias

Hasta el 16 de julio, la Fundación Juan March nos brinda la oportunidad de asistir a la única comedia de Cervantes nunca llevada a escena en el ámbito profesional: La casa de los celos y selvas de Ardenia. Ernesto Arias dirige esta producción de EscénaTe, repleta de asombros y apariciones fantásticas de aire quijotesco. Asistimos con interés que no decae a dos tramas de ficción que avanzan en paralelo, a la que se suma un plano temporal actual, centrado en un día cualquiera de una compañía teatral que va a poner en pie una representación.

La acción se presenta con agilidad gracias a la atinada dirección de Ernesto Arias, apoyada en una escenografía repleta de ingenios, trampillas, escondites y nubes de humo que crean la ilusión teatral. Otro elemento a destacar es el espacio sonoro, que genera un ambiente mágico y contrasta planos de manera audaz -el transistor que nos anuncia el tiempo actual o los efectos que potencian otras situaciones-.

'La casa de los celos y selvas de Ardenia' de Miguel de Cervantes, en la Fundación Juan March '© Dolores Iglesias

Sobre todos estos elementos, asistiendo a esta representación se alza la emoción de saber que se está poniendo en pie el verbo mayúsculo de Cervantes, tomando forma las tramas ideadas por una mente de ese calibre que han permanecido durante tantos siglos sin una plasmación escénica. Verlo además defendido por actores tan solventes e ilusionados, que aportan la carga justa de intención, creatividad, humor y profundidad a este texto, es una oportunidad que no debemos desaprovechar.

Hay que resaltar que esta obra se ofrece en el marco de una iniciativa de la Fundación Juan March denominada Dramaturgo invitado, en la que se anima a un dramaturgo a que investigue, adapte y escenifique una obra poco conocida o nunca representada del repertorio clásico español.

Las funciones son de entrada libre con invitaciones que, como sospecharán, ya se han adjudicado hace días a través de la web. No obstante, una hora antes de cada función se distribuirán unas 80 entradas adicionales en taquilla y 110 para el Salón Azul, donde se retransmitirá la función en directo a través de una pantalla de video. ¡Toca hacer cola, pero merece la pena!

Lidia Otón en la comedia de Cervantes 'La casa de los celos y selvas de Ardenia' © Dolores Iglesias

Los que no consigan asistir a estas funciones aún tendrán oportunidad de hacerlo, acudiendo al Festival de Teatro Clásico del Castillo de Peñíscola el 18 de julio o al Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro los días 21 y 22 de julio.

Las representaciones se enmarcan en la programación del Festival Veranos de la Villa, en coproducción con el Festival Iberoamericano del Siglo de Oro de la Comunidad de Madrid-Clásicos en Alcalá.

Cuándo y dónde: hasta el domingo 16 jul. | Fundación Juan March

Flamenco, ópera y danza, gratis al aire libre

Los mejores espectáculos de danza, ópera y flamenco se podrán ver gratis en la Plaza de Isabel II Adolfo Ortega

Llega una nueva edición de la Semana de la Ópera del Teatro Real, que proporciona a todos los aficionados la oportunidad de seguir, en días sucesivos. la retransmisión de eventos de primer nivel en el ámbito del flamenco, la ópera y el ballet, en una pantalla gigante. Se dispondrá de 1000 sillas en la Plaza de Isabel II (Plaza de Ópera), que serán ocupadas por orden de llegada, hasta completar aforo. La entrada es gratuita.

El jueves podremos seguir la actuación del bailaor Eduardo Guerrero, con su más reciente espectáculo, Origen, del que dimos cuenta en estos Planes para el fin de semana hace unos meses. Entonces ya destacábamos que Guerrero es uno de los bailaores más creativos del panorama actual. En este caso le veremos actuar con el guitarrista Pino Losada y las cantaoras Pilar Sierra Villar, Ana Polanco y Eva Ruiz, luciendo un imaginativo vestuario de Palomo Spain.

Eduardo Guerrero protagoniza el mejor plan de flamenco este finde en Madrid Juanlu Vela

El viernes tendremos la gran producción Turandot, de Giacomo Puccini, última ópera de este compositor que ofrece una especie de cuento orientado en la China Imperial, con una música inolvidable y avanzada.

El sábado, los afortunados espectadores podrán seguir la actuación de la mítica compañía estadounidense New York City Ballet en el Teatro Real el pasado mes de marzo. De aquella visita también dimos cuenta en estas páginas, y en ella se ofrecieron tres coreografías llenas de simbolismo: Serenade y Square Dance, creadas por George Balanchine y, para terminar, The Times Are Racing, una coreografía de un ritmo absolutamente frenético que sorprenderá al público.

Durante esta celebración del Teatro Real, y hasta el 16 de julio se ofrecerá el acceso gratuito a tres óperas del catálogo de MyOperaPlayer emitidas en ediciones anteriores de la Semana de la Ópera: Lucia di Lammermoor, Tosca y Nabucco.

Dónde y cúando :

: Todos los espectáculos tendrán lugar en la Plaza de Isabel II

​13 de julio, jueves, a las 21 h.: Eduardo Guerrero (flamenco)

14 de julio, viernes, a las 21 h.: 'Turandot' (ópera)

15 de julio, sábado, a las 21 h.: New York City Ballet (danza)

Dos propuestas de teatro comprometido y rompedor

Una escena de 'Quiero colapsar a tu lado', opción de teatro alternativo para el fin de semana Cedida

Este fin de semana volvemos a traer aquí un par de propuestas del teatro más arriesgado, el que nos desafia desde los calores de julio abordando asuntos que no son precisamente banales. Todo ello sucede en la Sala Cuarta Pared, dentro de Essencia, el festival de la teatralidad.

En primer lugar, tendremos la oportunidad de reencontrarnos con una directora de la que destacamos su magnífico trabajo en Coronada y el toro, uno de los hitos de la temporada que ahora finaliza. Rakel Camacho nos propone una 'tragicomedia ecosocial'. Quiero colapsar a tu lado surge de la necesidad de provocar un cambio en nuestra forma de vida, de recordarnos el ineludible paso del tiempo mientras el entorno a nuestro alrededor sigue sufriendo. Combinando los datos con las emociones, trata el miedo, la esperanza, la indiferencia en torno a la incógnita de lo que le espera a España y a nuestras vidas dentro de 30 años.

Tres amigos deciden emprender un viaje hacia los claroscuros de la crisis ecosocial. Ellos mismos servirán de canal para ofrecer testimonios de activistas globales, pequeños proyectos locales, afectados, personajes históricos o incluso familiares.

Quiero colapsar a tu lado es una creación colectiva de La Rueda Teatro Social que cuenta con tres intérpretes en escena (Fernando Gallego, Sandra Arpa y Laura Presa Fox). Ha sido seleccionada y programada por El Festival de Otoño, y por ello será posible verla en cuatro teatros de La Comunidad de Madrid en Noviembre del 2023. Durante el proceso de creación del espectáculo se han realizado entrevistas a sociólogos, antropólogos, investigadores y profesores de biogeografía, entre otros científicos.

El domingo tendremos LEVIATÁN: la experiencia de habitar dentro de una ballena. Se trata de una pieza interactiva en la que los participantes son los principales protagonistas y ejecutores de la pieza, adentrándose en un viaje único.

Una auto-obra para una única persona en la que el espectador da vida con su imaginación a todos los personajes y en la que la escenografía será el lugar en el que se haga la pieza. Es una experiencia personal, un viaje que se hace en solitario y en relativa intimidad. "Es una obra que va a suceder en tu cabeza", según afirman los autores.

Cuándo y dónde:

'Quiero colapsar a tu lado': 14 y 15 de julio (20h30) | Sala Cuarta Pared

'Leviatán': 16 y 22 de julio | Sala Cuarta Pared

El cine más desconocido en las noches de verano

Cine al aire libre en Matadero durante julio y agosto @EstudioPerplejo

Hoy jueves la plaza central de Matadero Madrid se convertirá en un cine de verano al aire libre para albergar el programa CinePlaza, que se extenderá durante las noches de julio y agosto. El programa quiere acercar a la ciudad de Madrid el mejor cine reciente e inédito en las salas de la capital con 20 títulos contemporáneos y el foco puesto en el cine realizado por jóvenes directores.

Estas 20 películas, en su mayoría inéditas en Madrid, cuentan con el sello de calidad de los mejores festivales nacionales e internacionales –Málaga, Sevilla, Barcelona, Gijón, Berlín, Toronto, Rotterdam o Venecia-, donde han cosechado premios y el reconocimiento de la crítica y el público. En versión original y con subtítulos en castellano, los títulos se proyectarán las noches de jueves a domingo entre el 13 de julio y el 13 de agosto. Los pases de julio darán comienzo a las 22:15 horas, mientras que las de agosto se iniciarán a las 22:00 horas.

Un plan de cine al aire libre inmejorable en Matadero Madrid Cedida

Para abrir esta refrescante programación, se proyectará la película española Notas sobre un verano, que será presentada por su director, Diego Llorente, y parte del elenco.

El viernes 14 de julio se proyectará Las hijas de Kattia G. Zúñiga, Panamá-Chile. El sábado 15, Voyages en Italie de Sophie Letourneur, Francia, 2023. El domingo 16, Afterwater de Dane Komljen, Alemania-España-Corea del Sur-Serbia, 2022.

Las entradas ya están a la venta online en la web de Cineteca y también podrán adquirirse presencialmente en la taquilla los días de proyección a un precio de 3,50 €.

Cuándo y dónde: de jueves a domingo a las 22:15 | Plaza central Matadero

Improvisación teatral para todos los públicos

Teatruras' es el mejor plan familiar de teatro e improvisación para este finde Guillermo Garcia

La compañía Impromadrid se presenta este fin de semana en tres localidades de la Comunidad de Madrid para ofrecer uno de sus espectáculos de improvisación teatral más veteranos y exitosos de su carrera: Teatruras. Según nos comenta uno de sus autores, Nacho Soriano, "el objetivo de Teatruras es, siempre desde el humor y con el espíritu de pasarlo bien, enseñar al público familiar qué elementos son necesarios para hacer una obra de teatro, solicitando la colaboración de niños y adultos para crear los personajes, la historia, la escenografía, etc.".

Si el público es importante en cualquier representación, en este caso se convierte en fundamental, porque se trata de una función participativa, en la que los niños podrán perfilar cada uno de los personajes o apuntar qué cosas les gustaría que sucedieran durante la trama, completar frases, etc. "Los más atrevidos también podrán subir al escenario en algunas escenas para formar parte de la escenografía -nos comenta Nacho-. Además, tenemos a gala que los adultos siempre lo pasan bien en nuestros espectáculos".

Teatruras tiene una duración de una hora y cuarto, está destinado a público familiar y, aunque se recomienda especialmente para niños a partir de seis años, si vienen otros más pequeños seguro que también disfrutan a su manera. Es un espectáculo gratuito y se ofrecerá al aire libre.

Dónde y cuándo:

​EL MOLAR. Plaza Mayor | 14 de julio, 20:30h

MORALEJA DE ENMEDIO. Plaza de España | 15 de julio, 20:00h



ESTREMERA. Plaza Juan Carlos I | 16 de julio, 22:00h



'La fórmula' o mirarnos al espejo con sentido positivo

Opciones en forma de monólogo para este fin de semana en Madrid Cedida

La Fórmula es un show en formato StandUp Comedy, innovador, ágil y real que aporta una respuesta a si somos negativos, realistas, pesimistas u optimistas con lo que nos pasa en la vida. Es una manera distinta de mirarnos al espejo, cambiando la perspectiva que tenemos de nosotros mismos con mucho humor, y estará hasta este fin de semana en Madrid.

Lo protagoniza Andrea Vilallonga, una de las profesoras más queridas de OT, que ha triunfado previamente en Barcelona y Valencia.

Andrea Vilallonga exponiendo su Fórmula para ver la vida con sentido positivo Cedida

Ella misma resume las características de su función: "Este show está planteado para poder hablar de la positividad de la manera más cómica posible ya que el humor es la mejor arma de aprendizaje. Después de tantos años como ponente me hacía gracia hacer una crítica constructiva del mundo de las ponencias, creando a una ponente hastiada de contar lo mismo en sus ponencias y que al final solo le sale hablar de su vida y de las experiencias que han ido forjando su positividad".

Andrea es experta en comunicación e impacto positivo y trata de que veamos la realidad desde otra perspectiva, decidiendo actuar para provocar el cambio en lugar de esperarlo.

Mediática por sus apariciones en La Vanguardia, RTVE, Catalunya Radio, Cadena Ser y colabora actualmente con empresas de varios sectores contribuyendo a mejorar la comunicación.