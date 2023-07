Millie Bobby Brown sube una fotografía en bikini, pero las críticas se centran en otro elemento: "Esto es un poco narcisista"

Millie Bobby Brown, saltó a la fama cuando apenas era una niña gracias a su papel en Stanger Things. Desde entonces, su popularidad no ha dejado de subir. Por ello, no es de extrañar que todas las publicaciones que comparte en Instagram sean miradas con lupa.

Aunque, lo más llamativa de su última imagen no ha sido el hecho de que vaya en bikini, sino lo que está haciendo. La joven ha compartido una fotografía en la que se la pude ver leyendo un libro. Una actividad típica de las tardes de verano, sin problema ninguno, hasta que se descubre de qué obra se trata.

Y es que la modelo estaba leyendo Ninghteen steps, el libro que ella misma ha publicado. Además, para destacar aún más a su libro, escribe como pie de página: "Mi lectura de verano".

La publicación, que cuenta ya con más de cuatro millones de 'me gusta' se ha llenado de comentarios en los que se sorprenden al descubrir el libro que está leyendo. "¿Quién se lee su propio libro?", "Esto es un poco narcisista" o "¿Acaso no has escrito el libro tú?", han sido algunos de los comentarios más repetidos.