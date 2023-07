Una controvertida foto de Camilo Blanes desnudo incomoda a sus seguidores: "Has perdido la vergüenza, te dejo de seguir"

Hace unos días, Camilo Blanes, que sigue mostrando en las redes sociales su nueva vida como Shelia Devil, publicó una fotografía donde mostraba sus pectorales, mientras luce una melena naranja, mira fijamente a la cámara y solo lleva un collar en el cuerpo.

En la imagen se podía apreciar que Camilín, como le llama su círculo cercano, tiene algunas cicatrices en sus pezones, que aparecen rojos y con costras.

Hace unas horas, otra controvertida foto también desnudo ha levantado ampollas entre sus seguidores, los cuales, muchos, se rebelan contra el artista, porque creen que ha entrado en una espiral de autodestrucción. Camilín aparece completamente desnudo mientras está sentado en una butaca de su casa.

Así, se puede leer entre su comunidad opiniones como: "No necesitas exponerte", "¿Que pretendes? No entiendo", "Aprovecha tu juventud. También otras más duras como: ''Te dejo de seguir'', "Has perdido la vergüenza'' o "Qué desastre de persona eres. Solo haces el ridículo".

Más allá de las imágenes, desde hace unas semanas, lo que trae de cabeza a sus más cercanos, sobre todo a su madre, Lourdes Ornelas, es que se está automedicando. Según fuentes cercanas, Camilo habría conseguido hormonas en el mercado negro y se estaría hormonando sin ningún tipo de control o apoyo médico para la transición que le convertirá en una mujer.

"Tal y como están las cosas, y ante las actitudes incorrectas que demuestran que ese chico no está bien, podría ser más fácil iniciar un proceso de incapacitación, y la madre ya se está moviendo en este sentido", señaló Saúl Ortiz, colaborador de 20minutos, en Fiesta. "Lo que ocurre es que se trata de un proceso muy largo y con muchas dificultades. Se necesitan pruebas, informes psiquiátricos y otras cosas", apuntó.

"Ante todo lo que quiero es encontrar mi camino individual, saber quién soy, se ve claramente lo que está pasando", dijo Camilín, cuando fue preguntado por el cambio a Shelia Devil.