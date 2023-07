Carlo Costanzia, condenado a 21 meses de prisión, habla de su drama: "A los 6 años tomaba antidepresivos y a los 11 ya bebía"

El actor Carlo Costanzia ha sido condenado a 21 meses de prisión y tendrá que entrar en prisión por un delito continuado de estafa agravada. Según la información que revelaba hace unas semanas la revista Semana, el intérprete, hijo de la empresaria y exmodelo Mar Flores, estaba acusado de un delito continuado de estafa en su modalidad agravada.

La Audiencia Provincial de Málaga ha dictado sentencia en los siguientes términos: "Condenamos a Carlo Costanzia Di Costigliole Flores y a R.B.M., como responsables criminales en concepto de autores de un delito continuado de estafa agravada, ya definido, con la concurrencia de la atenuante de reparación del daño muy cualificada, a la pena, a cada uno de ellos, de 21 meses de prisión y multa de cinco meses con una cuota diaria de seis euros, con una responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas".

Este miércoles, el joven ha ofrecido su primera entrevista a un medio escrito, en este caso Lecturas, en la que cuenta el drama que vivió ya siendo un niño. "A los seis años sufría bullying. En el colegio me pegaban, se reían de mí e insultaban a mi madre", asegura.

"Cuando salió la portada de Interviú -en la que la modelo estaba en la cama con Alessandro Lequio- me echaron del colegio", relata el intérprete de Toy Boy.

La consecuencia fue que desde los seis años tomaba "antidepresivos". "A los diez bebía alcohol. Después, llegó el tabaco y luego el hachís. En la adolescencia llegué a tocar fondo", revela.

Además, asegura que estuvo "en un centro de rehabilitación seis meses". "llevo ocho años en terapia", indica. "Me tuvieron que quitar el pestillo del cuarto porque creían que podría autoflagelarme o intentar dañarme", relata. En la actualidad, cuenta Carlo, va "cada semana" a un centro. "Me hacen test de orina para ver que no consumo nada".

"Cumplo condena por conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas y sin carné", asegura, y da su versión sobre la presunta estafa cometida y por la que ha sido condenado a cárcel: "Una persona que lleva estafando desde los 90 me utilizó como tonto útil. Me fie de él".