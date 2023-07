Crisis en Finlandia por comentarios racistas de la ministra de Finanzas: "¿Alguien se apunta a pegar a mendigos?"

El Gobierno finlandés se enfrenta a una nueva crisis tras hacerse público que la actual ministra de Finanzas y líder del partido ultraderechista Verdaderos Finlandeses, Riikka Purra, habría publicado hace 15 años en un blog una serie de comentarios violentos y racistas.

Los comentarios fueron difundidos en 2008 en el blog del exlíder de la ultraderecha y actual presidente del Eduskunta (Parlamento finlandés), Jussi Halla-aho, quien fue condenado en 2012 por un delito contra la paz religiosa tras publicar en él opiniones antiislámicas.

En esos textos Purra se refiere a las personas de raza negra con el calificativo despectivo de "neekerit", a los musulmanes como "penes de moka" y a los inmigrantes procedentes de Turquía como "monos turcos".

"Si alguno estáis en Helsinki, ¿alguien se apunta a escupir a mendigos y golpear a niños negros?", escribió en el foro del blog en julio de 2008.

Dos meses después publicó un "post" en el que aseguraba que, si le dieran un arma, "habría cadáveres incluso en el tren de cercanías".

La líder de Verdaderos Finlandeses reconoció este lunes que en esa época escribió numerosos comentarios en el blog de Halla-aho que no publicaría hoy en día.

Un escándalo en el país

Según Purra, en aquel entonces se sentía "muy frustrada" por ciertos aspectos de la inmigración en Finlandia, como la violencia sexual contra las mujeres y la desigualdad de género del islam, por lo que a veces pudo escribir "de forma furiosa y estúpida".

"Los comentarios publicados, sacados de contexto y evaluados en el momento presente, parecen peor de lo que son. No acepto ningún tipo de violencia, racismo o discriminación. Quienes conocen mi forma de trabajar y mis valores lo saben", ha dicho en Twitter, donde también ha pedido perdón. "Me disculpo por mis estúpidos comentarios en las redes sociales hace 15 años y el daño y el resentimiento que comprensiblemente causaron. No soy una persona perfecta, he cometido errores".

Además, la ministra ha pedido que no se le juzgue políticamente por lo que hizo entonces. "Espero que mi desempeño en la política sea evaluado en base a lo que hago en mis cargos de confianza, como parlamentaria, ministra y presidenta de mi partido. Como con los demás".

El asunto ha provocado un gran escándalo en el país apenas diez días después de que el ministro de Asuntos Económicos, el ultraderechista Vilhelm Junnila, se viera obligado a dimitir por sus presuntos vínculos con grupos neonazis tras menos de dos semanas en el cargo.

"Creo que el Gobierno finlandés haría bien en adoptar una postura clara de tolerancia cero con el racismo. Si lo hiciera, sería una buena señal hacia el mundo", dijo este martes a la prensa el presidente finlandés, Sauli Niinistö, desde Lituania, donde participa en la cumbre de la OTAN.

Por su parte, el primer ministro, el conservador Petteri Orpo, aseguró a los medios locales que no acepta el racismo "en ninguna de sus formas" y afirmó que los cuatro partidos que forman la coalición de Gobierno están comprometidos con los principios de igualdad y equidad.

Orpo quedó satisfecho con las explicaciones que ofreció su principal socia de Gobierno, la líder de Verdaderos Finlandeses, y dijo que era necesario que Purra se distanciara públicamente de la violencia.