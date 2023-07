Aina Vidal: "Ser tercera fuerza en el Congreso lo es todo el 23-J porque será quien decida si hay un Gobierno de progreso"

La marcha de la política de Jaume Asens, en teoría quien tenía que encabezar la lista de Sumar-En Comú Podem al congreso por Barcelona en las elecciones generales, ha provocado que Aina Vidal, diputada en Madrid desde 2016, haya tenido que ponerse al frente de la formación morada casi sin tener tiempo de pensarlo. Por este motivo son para ella unas elecciones muy especiales, pero también porque cree que "nos va la vida" en frenar a Vox y en poder reeditar el pacto de progreso con el Partido Socialista.

¿Cómo ha vivido este proceso de ser candidata de una manera tan precipitada tras la marcha de Jaume Asens?Creo que para todos fueron unos días bastante locos. Y ahora, lo mismo. He hecho muchas campañas, pero nunca en esta posición que conlleva una exposición muy distinta. Por ejemplo, nunca había grabado un ‘spot’ electoral. Vivo este momento como una aventura, pero con mucha responsabilidad porque sé muy bien lo significa que Santiago Abascal sea vicepresidente del Gobierno con el Partido Popular. Y creo que nos merecemos seguir avanzando.

¿Qué opina de que el PSOE quiera aglutinar todo el voto útil de la izquierda?Es un error grave que además no explica bien de qué van estas elecciones. Estas elecciones van de dos bloques. O gana el Partido Popular con Vox, o gana Sumar con el Partido Socialista. Ni Feijóo, ni Sánchez ni Yolanda podrán gobernar solos. Eso es una evidencia. Y el Partido Socialista no va a ganar. Así que, el voto útil es Sumar, porque entonces podremos ganar a Vox y volver a reeditar el gobierno de coalición progresista. Cada voto que vaya a Sumar, es un voto menos para Vox y menos escaños para Vox.

Insisten en que Sumar puede y debe quedar como tercera fuerza en el Congreso. ¿Por qué es tan importante ser tercera fuerza?Ser tercera fuerza en el Congreso lo es todo en estas elecciones, porque será quien decida si hay un Gobierno de progreso o no. A quien le dé miedo que Santiago Abascal pueda ser vicepresidente de Gobierno, tiene que saber claramente que nos la jugamos en este caso. Estamos hablando de reducir la jornada laboral, de la herencia universal, estamos hablando de políticas valientes. Tenemos derecho y razón en tenerle miedo a la derecha. Pero estas elecciones van de lo que nosotras decidamos. Yo creo que nos jugamos avanzar o volver a dos siglos atrás.

Aina Vidal durante la entrevista mantenida con 20Minutos. Jordi Salinas

Los pactos de gobierno que está realizando el Partido Popular con Vox, ¿pueden movilizar a una parte de la sociedad que en otras circunstancias se quedaría en casa?Sí, porque los pactos con Vox clarifican nuestro entorno, vemos qué significa tener a Vox en las instituciones, y que el PP ya no es el que hemos conocido unos años atrás, que tampoco es que fuera precisamente el Partido de las Libertades. Ahora tenemos un Partido Popular que no solo arrastra a Vox en cualquier tipo de gobierno. Lo hemos visto en Extremadura, arrastrando por los suelos a su candidata, y en muchos otros lugares. Esto es lo que nos estamos jugando.

¿Por qué piensa que Gabriel Rufián os ataca tanto?Yo creo que a Gabriel Rufián le puede el miedo partidista y está intentando frenar la huida de votos de Esquerra hacia el Partido Socialista y hacia nosotras. Gabriel Rufián sabe que hay una parte importante de su electorado que prefiere a Yolanda Díaz como presidenta. Creo que se equivoca porque estas elecciones van precisamente de tener claro quién es el adversario, y nosotros lo tenemos clarísimo: es el Partido Popular. En todo caso, lo he dicho siempre: mano tendida a Esquerra Republicana y a todos los partidos de izquierda.

Hay sectores en el mundo independentista que piensan que “cuanto peor, mejor” y no les importa una victoria del PP con Vox.Sí, hay una corriente que piensa así, pero por suerte es cada vez más minoritaria. Eso de que cuanto peor estemos, mejor nos va ir, ha sido siempre un error, y nunca ha sido así. Cuanto peor, siempre es peor. Nadie se puede creer que nos pueda ir bien, ni a las mujeres, ni a los trabajadores, ni a los autónomos ni a nadie. Ni a los colectivos migrantes, ni a los colectivos LGTBI. No hay nadie de izquierdas en nuestro país, progresista o que quiera a Cataluña, que se pueda imaginar, ni por un instante, que nos puede ir bien con el Partido Popular y Vox.

¿Les sorprendió que desde el minuto uno Esquerra y Junts dieran por hecho una victoria de PP-Vox?Me sorprende mucho porque eso es abandonar Cataluña. Sabemos que estas elecciones van a ir de muy pocos votos y que Junts y Esquerra den por perdidas estas elecciones es una traición de clase y una traición a nuestro país. Eso la gente también lo tiene que saber. Si estamos insistiendo tantísimo es para movilizar al votante de izquierdas o progresista. Queremos que vayan a votar, queremos que se expresen. Sabemos que no es fácil la fecha. En cualquier caso, nos va la vida en estas elecciones.

¿Qué cree que han hecho mal las izquierdas como para que haya este incremento de Partido Popular y Vox?La pandemia no ha ayudado, aunque la respuesta que dio esté gobierno fue excepcionalmente buena. Pero es una evidencia que nos hemos perdido en el triunfalismo de las cifras. Hemos hecho una gestión económica espectacular, porque jamás habíamos tenido un número tan alto de afiliados en la Seguridad Social, con un paro tan bajo desde hace una década y con una mejora importante de las condiciones de las trabajadoras… Pero ha faltado, por ejemplo, que la reducción de la inflación se trasladara también a los alimentos. La gente va al supermercado y tiene dificultades para comprar alimentos básicos.

¿Cómo se puede corregir el encarecimiento de la cesta de la compra?Seguimos insistiendo en crear una cesta de alimentos básicos a un precio reducido que además creemos que podemos aplicar en los primeros 100 días de Gobierno. Es una de nuestras propuestas ‘estrella’. Ya lo intentamos, y ahora lo hacemos reconociendo un error, en este caso del Partido Socialista, que apostó por reducir el IVA de los alimentos y eso no se ha traducido a los a los bolsillos. Creemos que tenemos que ser mucho más ambiciosas.

La candidata al Congreso por Barcelona, momentos antes da la entrevista. Jordi Salinas

Y esta vez, ¿el PSOE cederá?Cada vez que el PSOE ha aceptado ampliar determinadas medidas sociales ha sido porque estábamos nosotras empujando para que esto fuera así. Empujamos muchísimo para que el salario mínimo llegase a los 1080 euros, y más aún para la subida de las pensiones. Estamos orgullosas, pero todavía hay déficits, por ejemplo, en la vivienda. Hay comunidades en las que no van a aplicar la Ley de la Vivienda, y por ello tenemos que buscar mecanismos para que en toda en todas las comunidades autónomas realmente se pueda traducir esta ley, que es una victoria muy importante y queremos seguir ampliando.

¿De ahí la propuesta de crear el Ministerio de Vivienda?De forma lógica, la vivienda es una de las preocupaciones principales de la población, y aquello que más preocupa a los ciudadanos tendría que tener el valor político de tener un ministerio. Hay mucho trabajo en torno a la vivienda. Es uno de los ministerios que debemos recuperar, ya que había existido en el pasado. La vivienda es una de las preocupaciones principales de la población y tiene que tener la altura política que se merece.

Sin embargo, son las comunidades autónomas las que tienen las competencias.Nosotras no vamos a ser las que cuestionemos ninguna competencia. Se trata de establecer un marco a favor precisamente de que podamos avanzar y que todas las comunidades autónomas tengan la posibilidad de regular la vivienda. Y sobre todo lo digo pensando en todos los ciudadanos, más allá del Gobierno que ahora mismo esté gobernando su territorio. Para que tengan todos los beneficios que traslada esta ley.

¿Propondrán reformar la Ley de la Vivienda para regular los pisos turísticos y los alquileres de temporada?Sin duda. Es una ley que tardamos muchísimo en poder aprobar. De hecho creo que esta es una de las principales críticas que se le puede hacer a este gobierno. Nosotras insistimos en que fuera una ley ambiciosa que diera respuesta a todas las problemáticas del alquiler, pero se quedó fuera el alquiler temporada y los pisos turísticos. Vamos a ver durante este verano lo que está sucediendo en muchos territorios. Esta ley se queda corta antes de nacer y queremos volver a insistir y a conseguir una ley mucho más ambiciosa.

Ada Colau, como alcaldesa de Barcelona, se quejó muchas veces de que la Generalitat no cumplía con sus obligaciones en vivienda. ¿Qué se puede hacer desde el Congreso?Sería una auténtica maravilla que la Generalitat de Cataluña entendiera que tiene que gobernar un país, porque es bastante vergonzoso que haya hecho mucho más el Ayuntamiento de Barcelona que la Generalitat en materia de vivienda pública, por más que Barcelona tenga una capacidad económica muy superior a otros ayuntamientos. Tenemos un parque público de vivienda raquítico, tanto en Cataluña como en el resto de España. Hay que solucionarlo, pero depende de la apuesta que hagan los gobiernos autonómicos.

También quieren que sea En Comú Podem quien lidere el Ministerio de Transportes. ¿Qué supondría, por ejemplo, para Rodalies?La primera ministra catalana que llevaba las cuestiones de Fomento ha dejado abandonada Rodalies. Así que Cataluña necesita un avance con el traspaso inmediato de Rodalies y prioridades claras, que no son ampliar el aeropuerto o ejecutar la B-40. Las prioridades tienen que ver con el transporte que utiliza la mayoría de catalanes para ir a su trabajo o para salir de fin de semana, que no está funcionando. Hay gente que sigue perdiendo su empleo por los retrasos acumulados. Es inaceptable y por ello vamos a pedir el ministerio.

¿Sería posible el traspaso de la gestión de Rodalies en un periodo corto de tiempo para Cataluña?Sí, yo estoy convencida. El traspaso de Rodalies tiene que ver básicamente con la voluntad política, y es lógico que la gestione la administración más cercana a estas infraestructuras.

Han manifestado que el Govern no había sido suficientemente ambicioso a la hora de hacer demandas para Cataluña. ¿Qué han echado en falta?Fue precisamente la negativa a sentarse en esta mesa por parte de uno de los partidos del Govern de la Generalitat lo que hizo que se rompiera el propio gobierno. A día de hoy, ninguno de los dos partidos llevan en su programa electoral esta cuestión, y creo que es fundamental. Ya probamos otras estrategias que nos dejaron en una situación bastante vulnerable. Creo que hemos sido los únicos que hemos cumplido con lo que nos presentamos hace cuatro años. Nosotras les dijimos que era el diálogo lo que nos permitía avanzar y salimos a hacer campaña a favor de la libertad, del diálogo y también de soluciones. Es exactamente lo que hemos hecho.

La número uno al Congreso por Barcelona de Sumar-En Comú Podem, Aina Vidal. Jordi Salinas

Critican la Mesa porque creen que no es útil.Los indultos y la reforma del Código Penal han venido por esta mesa de diálogo. Esta es la línea para seguir avanzando. El referéndum no pasará en las próximas semanas. En política, las cosas no pasan simplemente por hacer ruedas de prensa convirtiendo determinadas aspiraciones, que son legítimas, en cuestiones bloqueantes. Por eso, hace mucho tiempo que hablamos de un nuevo pacto territorial, una nueva financiación, ampliar competencias y proteger nuestra lengua. Por eso es importante cada voto que vaya a Sumar para darnos el gusto de ver cómo salen por la puerta el Partido Popular y Vox.

Yolanda Díaz defiende que Cataluña vote un nuevo acuerdo político en 2024. ¿En Comú Podem se siente cómoda con esta propuesta?Somos el único partido que nos hemos mantenido en una misma posición y me siento orgullosa de ir de forma conjunta con el único partido de ámbito estatal que a día de hoy reconoce que se tiene que ampliar la vía del diálogo y continuar por la vía de la desjudicialización. Sumar asume, no solo que Cataluña es una nación, sino que el pueblo de Cataluña tenemos que poder votar sobre nuestro futuro político. Estamos orgullosas de haber conseguido que incluyan esta propuesta en el programa electoral de Sumar.

Para que lo entendamos. ¿El futuro referéndum plantearía la cuestión política de Cataluña y otras cuestiones que salgan de la Mesa de Diálogo?Yo insisto, el referéndum no se va a dar en las próximas semanas y esto todos los partidos y toda la gente lo sabe. ¿Eso quiere decir que lo tenemos que dejar a un lado? No. Para nosotras sigue siendo nuestro horizonte pero mientras tanto, hay que seguir avanzando. Por eso, nosotras creemos que la mejor manera de llegar a un referéndum es, sin duda, a partir del diálogo. Eso implica tiempo, implica pacto, implica acuerdos también en Cataluña, no solo con el Gobierno del Estado.

Si vuelven a gobernar, cree que habrá más reuniones de la Mesa de Diálogo de las que ha habido hasta ahora, porque ha quedado bloqueada...Por supuesto, si volvemos a gobernar queremos que vuelva a activarse la Mesa de Diálogo y que las reuniones sean más frecuentes de lo que han sido hasta ahora. Sin duda seremos determinantes, pero creo que también ayudaría que en Cataluña hubiera partidos que apostaran precisamente por la única solución que ha funcionado hasta el momento. Junts per Catalunya se mantiene fuera de la Mesa de Diálogo, y lo hace además de forma boicoteante hacia el diálogo. Y es importante entender que es lo único que nos ha hecho avanzar.

Sin embargo, la llamada a la “unidad del independentismo” no parece ir por ahí.Para mí, la unidad del independentismo es un poco mi animal mitológico favorito. No sé muy bien lo que significa. Pero ni el independentismo, ni el no independentismo se puede creer que podamos avanzar ni un centímetro en diálogo o en ninguna otra posición si tenemos un Gobierno del Partido Popular con el señor Abascal de vicepresidente. La única forma de avanzar como país y como nación es seguir dialogando y apostando para que Cataluña recupere cuestiones tan ambiciosas como la financiación.