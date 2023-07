¿Quieres ampliar tu formación en el sector tecnológico? Tenemos el método flexible (¡y económico!) que necesitas

La formación y especialización se han convertido en las piezas claves de diferenciación en un mercado laboral cada vez más competitivo. Por ello, son muchos los usuarios que continúan ampliando su currículum profesional una vez han finalizado los estudios oportunos. Sin embargo, la falta de tiempo y el elevado coste de algunas especializaciones son dos de los motivos que frenan a quienes quieren seguir formándose. Sin embargo, hemos encontrado la solución para multiplicar las oportunidades de trabajo de forma sencilla: se llama Upgrade y es el hub de formación tecnológica y digital que ya deberías conocer.

Este hub ha sido la primera escuela en añadir la Formación Profesional Oficial a su oferta de bootcamps, una formación intensiva y práctica para poder especializarse en tiempo récord con habilidades a la vanguardia del sector. Todo ello, además, de forma totalmente integral flexible y comprometida. Así, pone a disposición del usuario el acceso a ambas disciplinas siempre actualizadas con el conocimiento que necesitan los candidatos que buscan para contratar, según les trasladan las más de 500 empresas que colaboran con ellos y conectan con sus alumnos. Gracias a ello, en Upgrade hub pueden trasladar hard y soft skills para que cada alumno aprenda a afrontar con seguridad y éxito los procesos de selección.

Grados superiores homologados

En el caso de los Grados Superiores, para los que este centro está homologado, su oferta se divide en tres ramas: DAM (Desarrollo de Aplicaciones Multimedia), DAW (Desarrollo de Aplicaciones Web) y ASIR (Administración de Sistemas Informáticos en Red). Todas ellas se adquieren a través de una metodología learning by doing que se basa mayoritariamente en la práctica, heredera de su experiencia y trayectoria en la formación tecnológica y digital, basada en preparar a los alumnos para que alcancen el perfil profesional que las empresas líderes del sector demandan y no encuentran.

Otra de las ventajas de la formación con Upgrade Hub es que ofrecen modalidad online y presencial, esta última en un nuevo campus en Madrid que cuenta con equipamiento de vanguardia para potenciar todas las vías del aprendizaje. Además, en la escuela ofrecen un programa de becas innovador y compatible con las de la Comunidad de Madrid, las becas a la actitud, entre otras, que contempla varias líneas para otorgar estas ayudas. De esta forma, pretenden impulsar el talento joven digital hacia esta formación superior, independientemente del nivel económico. Algunas de las actitudes que Upgrade Hub tiene en cuenta son:

Excelencia (notas Bach o EBAU)

(notas Bach o EBAU) Notas en la rama o asignatura de tecnología . Más que tener en cuenta el cómputo general de notas, en este caso, consideran los resultados obtenidos en la rama tecnológica.

. Más que tener en cuenta el cómputo general de notas, en este caso, consideran los resultados obtenidos en la rama tecnológica. Proyecto propio relacionado con el área digital . Para premiar y seguir potenciando a esos jóvenes que de manera temprana buscan información e, incluso, desarrollan proyectos de manera autodidacta en el sector de la tecnología.

. Para premiar y seguir potenciando a esos jóvenes que de manera temprana buscan información e, incluso, desarrollan proyectos de manera autodidacta en el sector de la tecnología. Actitud. En Upgrade Hub, esta es un factor fundamental para enseñar y aprender sobre tecnología. Así, valoran el compromiso, el trabajo, el esfuerzo y el interés de los alumnos, lo que les lleva a convertirse en grandes profesionales tecnológicos en pocos meses.

En Upgrade Hub, esta es un factor fundamental para enseñar y aprender sobre tecnología. Así, valoran el compromiso, el trabajo, el esfuerzo y el interés de los alumnos, lo que les lleva a convertirse en grandes profesionales tecnológicos en pocos meses. Green Tech. También se valora la pertenencia a un proyecto o a prácticas consideradas green tech o green code.

Bootcamps, la formación intensiva del futuro

En Upgrade Hub ofrecen un novedoso sistema de formación: los bootcamps, un sistema de formación intensiva desde nueve semanas, si nos decantamos por el formato Full Time, o en 24 semanas, si escogemos el Part Time, para poderlo compatibilizar con el horario laboral. En concreto, la oferta de la escuela se centra en 7 cursos: Full stack developer, Ciberseguridad y hacking ético, Front end developer, Uxui design, Data analytics, Marketing digital: paid media & seo y BIM y nuevas tecnologías del sector AECO. Todo ello, igual que los grados superiores, con opción presencial o remota, aunque las clases siempre son en directo. Eso sí, para los alumnos estas quedarán grabadas y documentadas.

