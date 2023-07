'Así es la vida' muestra la bata que llevó Tamara Falcó por encima del camisón en su noche de bodas

Los detalles de todo lo que rodeó el día de la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva continúan desvelándose. El último de ellos hace referencia a la bata que llevó la marquesa de Griñón en su noche de bodas.

Si bien Espejo público ha hablado la mañana de este martes del camisón de diseño que llevó la novia en su primera noche casada, Así es la vida ha desvelado cómo era la bata que cubriría la otra pieza.

De hecho, la ha mostrado la colaboradora Naomi Asensi, nada menos que entrando a plató llevándola puesta. La tertuliana ha desfilado con la prenda de ropa blanca. La bata, de corte clásico y manga larga, se extiende hasta los tobillos.

"Me siento la Virgen María, la verdad", ha expresado la ex de La isla de las tentaciones. "En la etiqueta pone 'made in Spain'" ha señalado la colaboradora. La bata llevaba doble cierre, y bajo él Naomi ha mostrado el camisón que llevo Tamara.