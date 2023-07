Isabel Forner, colaboradora de 'Zapeando', se 'niega' a irse de 'Pasapalabra': "Me da igual lo que me digan"

Hay invitados de Pasapalabra que se lo pasan tan bien y están tan a gusto en el concurso de Antena 3 que, pasados las entregas en las que suelen estar, no quieren irse.

Ese fue el caso de la periodista Isabel Forner, que era consciente de que el programa de este lunes iba a ser el último en el que iba a jugar: "Yo no me voy, me quedo aquí", le dijo a Roberto Leal.

"Me da igual lo que digan", añadió la valenciana. El presentador le contestó: "Pero si estás aquí al lado, en el plató de Zapeando". Pero Forner quiso explicarse.

"Me voy feliz porque es un programa familiar, me siento como en casa, tengo unos compañeros de bandera (por Fer y el actor Daniel Muriel) y ha sido una experiencia brutal", señaló la periodista.

Que añadió: "Solo espero que me vuelvan a llamar pronto para retornar a jugar". Leal le comentó que parecía bien y que "te daremos cita". Pero lo que no se esperaba el sevillano era que la invitada diera una exclusiva: Que iba a participar en la cuarta edición de El Desafío en Antena 3.