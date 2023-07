Las celebrities no son personajes de hierro que no disfruten como el resto de su vida sexual. Pero sí que es cierto que, mientras que el resto suele comentar ciertos aspectos con sus parejas o con amistades muy cercanas, hay algunas de estas personalidades que han creído conveniente airear a los cuatro vientos sus preferencias, sus gustos o directamente sus prácticas, lo que ha dado lugar a comentarios y, en ocasiones, a estupores y temblores entre sus seguidores.

Esa sinceridad sobre lo que ocurre en el dormitorio ha llegado en varias ocasiones a ser revelaciones sobre sus lados más salvajes, con posturas favoritas o lugares bastante inauditos para hacer el amor. Este es un repaso por algunas de esas increíbles confesiones de famosos y famosas de la jet set norteamericana.

Tori Spelling

La actriz Tori Spelling ha llegado a admitir que, con su hasta hace un mes esposo, el también actor Dean McDermott, ha utilizado la técnica del vajazzle en sus partes femeninas. El término proviene de los vocablos ingleses vagina y bedazzle [deslumbrar] y consiste en decorar dicha zona con adoronos y "pequeñas joyas brillantes".

McDermott lo denominó "la cosa más sexy que existe", si bien Tori agregó que la pareja no lo hace tan a menudo como querría porque puede provocar "peligro de asfixia". El término, por cierto, fue popularizado por la actriz Jennifer Love Hewitt, quien le dedicó un capítulo entero en su libro The Day I Shot Cupid [El día que disparé a Cupido].

Kim Kardashian y Pete Davidson

Una de las declaraciones más asombrosas de la relación entre Kim Kardashian y Pete Davidson fue cuando la socialité y empresaria afirmó que ambos le habían hecho "un homenaje" a la abuela de la influencer. "Yo estaba como 'Mi abuela me decía que no has vivido realmente si no has tenido sexo frente a la chimenea', así que lo hicimos frente a la chimenea. Sé que eso es realmente espeluznante, lo hicimos en honor a ti", le dijo Kim a su abuela MJ.

Además, mientras que la más mediática de las Kardashian afirmó que le encantaba de un hombre "su dentadura", Davidson llegó a explicar el rumor sobre el tamaño de su miembro viril que comenzó durante su relación con Ariana Grande: "Creo que tengo un pene de tamaño promedio y que [Ariana] es pequeña. Todo se vuelve grande para ella".

Chrissy Teigen y John Legend

Con el tiempo ha quedado claro que Chrissy Teigen y John Legend tienen momentos en los que no se pueden contener... Y da igual donde estén. "Íbamos de camino a Tailandia para ver a mis padres, en primera clase en un vuelo comercial. Estábamos debajo de una manta, ni siquiera en una cápsula. Nos deberían dar un premio", bromeó.

De igual forma, en otra ocasión fue malinterpretada y después pudo esclarecer a qué se refería. "Una vez, en los Grammy, dije que habíamos tenido sexo en 'eso de Obama' y no se entendió. Porque lo que en realidad quise decir fue que [lo hicimos] 'en aquello de Obama', pero no fue con ellos o cerca de ellos, sino en el DNC [la Convención Nacional Demócrata]", explicó.

John Legend y Chrissy Teigen, en los Grammy 2022. Getty

Anna Faris

A Anna Faris lo de ser actriz no se le acaba cuando termina los rodajes, sino que se lo lleva a casa. De ahí que intente siempre animar las cosas interpretando personajes diversos. "A veces me pongo una peluca morena y corta que tengo e interpreto un personaje diferente, porque soy actriz. En esas ocasiones, me gusta interpretar diferentes personajes en una situación romántica. Me gusta eso de satisfacer mi inclinación por ser otras personas y también excita a mis parejas", confesó.

Eva Longoria

Fue en 2005, en pleno éxito de Mujeres desesperadas, que Eva Longoria dio a conocer que ella era una gran fan de tener relaciones sexuales después de haberse hecho una depilación brasileña porque así convertía en algo mejor una experiencia de por sí increíble, especialmente "en cuanto al orgasmo".

"Es que es la diferencia entre esto [dándose palmaditas en el brazo] y esto [se frota el brazo]. Lo juro", comentó para la revista Cosmopolitan. "Toda mujer debería probar la depilación brasileña una vez. ¡Y luego el sexo que tengan hará que se la sigan haciendo!", añadió.

Eva Longoria, en la fiesta de Vanity Fair de los Oscar, en 2023. Karwai Tang / WireImage / Getty

Kurt Russell y Goldie Hawn

Aunque se conocieron en 1966, cuando eran demasiado jóvenes, no sería hasta 1983 cuando Kurt Russell y Goldie Hawn por fin comenzaron a salir en una de las relaciones más longevas de Hollywood —que dura hasta nuestros días—. Pero la primera cita no se olvida, por muy accidentada que fuera, tal y como recordó el propio actor.

La pareja se coló en una casa sin temrinar que Hawn estaba en esos momentos renovando y decidieron fantasear con que los muebles ya estaban allí. "[...] Estábamos en esa habitación imaginaria teniendo sexo cuando entró la policía. Como habíamos tenido que colarnos, lo primero que vimos fue una linterna. Y Goldie y yo estamos como '¿Qué?'. Fue muy extraño. Nos dijeron que fuéramos a una habitación de hotel, lo cual hicimos. Esa fue nuestra primera cita. Fue muy divertido. No puedo creer que haya pasado tanto tiempo", recordó Russell.

Goldie Hawn y Kurt Russell no están casados, pero forman una de las parejas más longevas de Hollywood (su romance comenzó en 1983). PAUL BUCK / EFE

Ricky Martin

Una de las confesiones más sinceras y a la vez más bizarras que nos ha dejado una celebrity se la debemos al Ricky Martin de 2006 que le concedió una entrevista a la revista Blender. El boricua no dudó en admitir que le gustaba orinar sobre sus parejas. "Me encanta hacer la lluvia dorada. Ya la he practicado en la ducha. Es muy sexy, ya sabes, que la temperatura de tu cuerpo y el agua de la ducha sean tan diferentes", relató.

Carmen Electra

Aunque el matrimonio apenas duró nueve días, Carmen Electra desveló que, mientras estuvo saliendo con Dennis Rodman, quien le presentó los papeles de divorcio nueve días después de la boda, lo hicieron "en todas partes", lo que incluyó las instalaciones de los Chicago Bulls, equipo en el que jugador militaba, en los primeros días de relación.

"En la sala de fisioterapia, en la que tenía las pesas. Y obviamente en la cancha", le confesó a Los Angeles Times. "Para ser honesta, no creo que él haya hecho tanto ejercicio físico en su vida", finalizó.